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Головна Мода Блуза з акцентами з 80-х — буде в тренді цієї осені

Блуза з акцентами з 80-х — буде в тренді цієї осені

Ua ru
Дата публікації: 14 липня 2025 09:22
Яку блузку в стилі 80-х обрати на осінь — повернення легенди
Дівчина в блузці. Фото: Freepik

Цього року у моду повертається справжня ікона 80-х — блуза з об’ємними рукавами. Але не просто повертається, а буквально вривається в гардероби з новою енергією, щоб нагадати, що мода не лише про одяг, а й про настрій.

Новини.LIVE розповість, з чим носити цю трендові блузу.

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Вона наче створена для того, щоб жити на повну — бути яскравою, гучною, трохи зухвалою. Якщо колись вона асоціювалася з романтичними образами й легкістю, то зараз це про впевненість, виразність і грайливу ностальгію.

Чому варто звернути увагу саме на блузу

Блуза з об’ємними рукавами — справжня зірка гардероба. Вона одразу притягує погляди й створює образ із характером. Alaïa, Jacquemus, Patou — провідні бренди вже показали, як її носити: з джинсами з високою талією, необробленим денімом, шкіряними штанами або навіть шовковими бермудами. Тобто варіантів достатньо.

Блуза, що притягує погляди
Блуза з об’ємними рукавами. Фото з Instagram

Наприклад, влітку цю блузу можна чудово поєднати з сандалями з декором і мінісумкою з чіткою формою. Восени просто змініть взуття на підбори, додайте шкіряну куртку, і однозначно будете мати стильний вигляд. А ще ця блуза легко вписується і в офісний, і в вечірній, і в повсякденний образ.

Блузку, яку можна по-різному обіграти в образі
Чорна блузка. Фото з Instagram

Ось кілька ідей, з чим її поєднувати:

  • спідниця-олівець — темна класика з високою талією створить ідеальний діловий образ;
  • класичні штани — коротші моделі або із защипами чудовий мають вигляд у поєднанні з легкою блузою;
  • джинси — з цією річчю можна комбінувати різні образи. Але під блузкою краще обрати ніжні відтінки й легкий крій. Також не бійтеся експериментувати із принтами та аксесуарами.

Ця блузка не просто про тренди, а більше як шанс розповісти особисту історію. Про те, як бути собою, але завжди по-новому.

Раніше ми писали про те, яку блузку цього літа варто носити, щоб мати стильний вигляд.

Також ми повідомляли, які варто розглянути альтернативи звичайній футболці цього сезону.

мода осінь тренди стиль блузки
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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