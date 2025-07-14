Яку блузку в стилі 80-х обрати на осінь — повернення легенди

Дівчина в блузці. Фото: Freepik

Цього року у моду повертається справжня ікона 80-х — блуза з об’ємними рукавами. Але не просто повертається, а буквально вривається в гардероби з новою енергією, щоб нагадати, що мода не лише про одяг, а й про настрій.

Новини.LIVE розповість, з чим носити цю трендові блузу.

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Вона наче створена для того, щоб жити на повну — бути яскравою, гучною, трохи зухвалою. Якщо колись вона асоціювалася з романтичними образами й легкістю, то зараз це про впевненість, виразність і грайливу ностальгію.

Чому варто звернути увагу саме на блузу

Блуза з об’ємними рукавами — справжня зірка гардероба. Вона одразу притягує погляди й створює образ із характером. Alaïa, Jacquemus, Patou — провідні бренди вже показали, як її носити: з джинсами з високою талією, необробленим денімом, шкіряними штанами або навіть шовковими бермудами. Тобто варіантів достатньо.

Блуза з об’ємними рукавами. Фото з Instagram

Наприклад, влітку цю блузу можна чудово поєднати з сандалями з декором і мінісумкою з чіткою формою. Восени просто змініть взуття на підбори, додайте шкіряну куртку, і однозначно будете мати стильний вигляд. А ще ця блуза легко вписується і в офісний, і в вечірній, і в повсякденний образ.

Чорна блузка. Фото з Instagram

Ось кілька ідей, з чим її поєднувати:

спідниця-олівець — темна класика з високою талією створить ідеальний діловий образ;

класичні штани — коротші моделі або із защипами чудовий мають вигляд у поєднанні з легкою блузою;

джинси — з цією річчю можна комбінувати різні образи. Але під блузкою краще обрати ніжні відтінки й легкий крій. Також не бійтеся експериментувати із принтами та аксесуарами.

Ця блузка не просто про тренди, а більше як шанс розповісти особисту історію. Про те, як бути собою, але завжди по-новому.

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