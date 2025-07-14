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Главная Мода Блуза с акцентами из 80-х — будет в тренде этой осенью

Блуза с акцентами из 80-х — будет в тренде этой осенью

Ua ru
Дата публикации 14 июля 2025 09:22
Какую блузку в стиле 80-х выбрать на осень — возвращение легенды
Девушка в блузке. Фото: Freepik

В этом году в моду возвращается настоящая икона 80-х — блуза с объемными рукавами. Но не просто возвращается, а буквально врывается в гардеробы с новой энергией, чтобы напомнить, что мода не только об одежде, но и о настроении.

Новини.LIVE расскажет, с чем носить эту трендовую блузу.

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Она как будто создана для того, чтобы жить на полную — быть яркой, громкой, немного дерзкой. Если когда-то она ассоциировалась с романтическими образами и легкостью, то сейчас — это про уверенность, выразительность и игривую ностальгию.

Почему стоит обратить внимание именно на блузу

Блуза с объемными рукавами — настоящая звезда гардероба. Она сразу притягивает взгляды и создает образ с характером. Alaïa, Jacquemus, Patou — ведущие бренды уже показали, как ее носить: с джинсами с высокой талией, необработанным денимом, кожаными брюками или даже шелковыми бермудами. То есть вариантов достаточно.

Блуза, що притягує погляди
Блуза с объемными рукавами. Фото из Instagram

Например, летом эту блузу можно отлично сочетать с сандалиями с декором и мини-сумкой с четкой формой. Осенью просто смените обувь на каблуки, добавьте кожаную куртку, и однозначно будете выглядеть стильно. А еще эта блуза легко вписывается и в офисный, и в вечерний, и в повседневный образ.

Блузку, яку можна по-різному обіграти в образі
Черная блузка. Фото из Instagram

Вот несколько идей, с чем ее сочетать:

  • юбка-карандаш — темная классика с высокой талией создаст идеальный деловой образ;
  • классические брюки — более короткие модели или с защепками отлично смотрятся в сочетании с легкой блузой;
  • джинсы — с этой вещью можно комбинировать различные образы. Но под блузку лучше выбрать нежные оттенки и легкий крой. Также не бойтесь экспериментировать с принтами и аксессуарами.

Эта блузка не просто о трендах, а больше как шанс рассказать личную историю. О том, как быть собой, но всегда по-новому.

Ранее мы писали о том, какую блузку этим летом стоит носить, чтобы выглядеть стильно.

Также мы сообщали, какие стоит рассмотреть альтернативы обычной футболке в этом сезоне.

мода осень тренды стиль блузки
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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