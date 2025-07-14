Какую блузку в стиле 80-х выбрать на осень — возвращение легенды

Девушка в блузке. Фото: Freepik

В этом году в моду возвращается настоящая икона 80-х — блуза с объемными рукавами. Но не просто возвращается, а буквально врывается в гардеробы с новой энергией, чтобы напомнить, что мода не только об одежде, но и о настроении.

Новини.LIVE расскажет, с чем носить эту трендовую блузу.

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Она как будто создана для того, чтобы жить на полную — быть яркой, громкой, немного дерзкой. Если когда-то она ассоциировалась с романтическими образами и легкостью, то сейчас — это про уверенность, выразительность и игривую ностальгию.

Почему стоит обратить внимание именно на блузу

Блуза с объемными рукавами — настоящая звезда гардероба. Она сразу притягивает взгляды и создает образ с характером. Alaïa, Jacquemus, Patou — ведущие бренды уже показали, как ее носить: с джинсами с высокой талией, необработанным денимом, кожаными брюками или даже шелковыми бермудами. То есть вариантов достаточно.

Блуза с объемными рукавами. Фото из Instagram

Например, летом эту блузу можно отлично сочетать с сандалиями с декором и мини-сумкой с четкой формой. Осенью просто смените обувь на каблуки, добавьте кожаную куртку, и однозначно будете выглядеть стильно. А еще эта блуза легко вписывается и в офисный, и в вечерний, и в повседневный образ.

Черная блузка. Фото из Instagram

Вот несколько идей, с чем ее сочетать:

юбка-карандаш — темная классика с высокой талией создаст идеальный деловой образ;

классические брюки — более короткие модели или с защепками отлично смотрятся в сочетании с легкой блузой;

джинсы — с этой вещью можно комбинировать различные образы. Но под блузку лучше выбрать нежные оттенки и легкий крой. Также не бойтесь экспериментировать с принтами и аксессуарами.

Эта блузка не просто о трендах, а больше как шанс рассказать личную историю. О том, как быть собой, но всегда по-новому.

Ранее мы писали о том, какую блузку этим летом стоит носить, чтобы выглядеть стильно.

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