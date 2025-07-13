Химерні модні тренди літа 2025 — вони дивують, але їх хочеться носити

Точно здивують вас — найбожевільніші тренди цього літа
Цього літа трендовими стали кілька модних аксесуарів, які дивують своєю незвичністю. Вони мають навіть дещо химерний, але стильний вигляд.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Найдивніші модні тренди літа
Штани на одну ногу
Тренд, який цього літа полюбили модниці — штани на одну ногу. Він екстравагантний та епатажний. Зважиться на такий образ справжня сміливиця, яка не боїться уваги та прикутих поглядів.
Капелюх незвичної форми
Головний убір з натуральної рафії у формі м'якого відерця також став хітом цього літа. Він пасуватиме до відпочинку біля басейну, пляжу або для літніх прогулянок. Поєднувати такий капелюх можна з усім.
Масивна сумка
Велика сумка з елементами бохо також цього сезону в тренді. Вона придасть особливого шарму літньому образу. Містка та фактурна — ідеальний вибір для пляжу або легкого міського образу.
Не бійтеся експериментувати цього літа. В тренді зараз речі та аксесуари, які, на перший погляд, здаються дивними. Однак саме вони додають образу незвичності й стилю.
Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, який універсальний образ не виходить з моди десятиліттями.
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