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Головна Мода Точно здивують вас — найбожевільніші тренди цього літа

Точно здивують вас — найбожевільніші тренди цього літа

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 09:19
Химерні модні тренди літа 2025 — вони дивують, але їх хочеться носити
Дівчина в літньому образі. Фото: Freepik

Цього літа трендовими стали кілька модних аксесуарів, які дивують своєю незвичністю. Вони мають навіть дещо химерний, але стильний вигляд.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Найдивніші модні тренди літа 

Штани на одну ногу

Тренд, який цього літа полюбили модниці — штани на одну ногу. Він екстравагантний та епатажний. Зважиться на такий образ справжня сміливиця, яка не боїться уваги та прикутих поглядів.

Найдивніші модні тренди літа
Штани на одну ногу. Фото з Instagram

Капелюх незвичної форми

Головний убір з натуральної рафії у формі м'якого відерця також став хітом цього літа. Він пасуватиме до відпочинку біля басейну, пляжу або для літніх прогулянок. Поєднувати такий капелюх можна з усім.

Найдивніші модні тренди літа
Трендовий капелюх. Фото з Instagram

Масивна сумка

Велика сумка з елементами бохо також цього сезону в тренді. Вона придасть особливого шарму літньому образу. Містка та фактурна — ідеальний вибір для пляжу або легкого міського образу.

Найдивніші модні тренди літа
Трендова сумка. Фото з Instagram

Не бійтеся експериментувати цього літа. В тренді зараз речі та аксесуари, які, на перший погляд, здаються дивними. Однак саме вони додають образу незвичності й стилю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, який універсальний образ не виходить з моди десятиліттями.

Також ми розповідали про те, які джинси знову повернулись у тренди й стали улюбленцями модниць.

мода одяг тренди аксесуари стиль
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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