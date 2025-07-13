Химерні модні тренди літа 2025 — вони дивують, але їх хочеться носити

Дівчина в літньому образі. Фото: Freepik

Цього літа трендовими стали кілька модних аксесуарів, які дивують своєю незвичністю. Вони мають навіть дещо химерний, але стильний вигляд.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Штани на одну ногу

Тренд, який цього літа полюбили модниці — штани на одну ногу. Він екстравагантний та епатажний. Зважиться на такий образ справжня сміливиця, яка не боїться уваги та прикутих поглядів.

Штани на одну ногу. Фото з Instagram

Капелюх незвичної форми

Головний убір з натуральної рафії у формі м'якого відерця також став хітом цього літа. Він пасуватиме до відпочинку біля басейну, пляжу або для літніх прогулянок. Поєднувати такий капелюх можна з усім.

Трендовий капелюх. Фото з Instagram

Масивна сумка

Велика сумка з елементами бохо також цього сезону в тренді. Вона придасть особливого шарму літньому образу. Містка та фактурна — ідеальний вибір для пляжу або легкого міського образу.

Трендова сумка. Фото з Instagram

Не бійтеся експериментувати цього літа. В тренді зараз речі та аксесуари, які, на перший погляд, здаються дивними. Однак саме вони додають образу незвичності й стилю.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, який універсальний образ не виходить з моди десятиліттями.

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