Причудливые модные тренды лета 2025 — они удивляют, но их хочется носить

Девушка в летнем образе. Фото: Freepik

Этим летом трендовыми стали несколько модных аксессуаров, которые удивляют своей необычностью. Они имеют даже несколько причудливый, но стильный вид.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Брюки на одну ногу

Тренд, который этим летом полюбили модницы — брюки на одну ногу. Он экстравагантный и эпатажный. Решится на такой образ настоящая смельчачка, которая не боится внимания и прикованных взглядов.

Брюки на одну ногу. Фото из Instagram

Шляпа необычной формы

Головной убор из натуральной рафии в форме мягкого ведерка также стал хитом этого лета. Она подойдет для отдыха у бассейна, пляжа или для летних прогулок. Сочетать такую шляпу можно со всем.

Трендовая шляпа в форме ведерка. Фото из Instagram

Массивная сумка

Большая сумка с элементами бохо также в этом сезоне в тренде. Она придаст особого шарма летнему образу. Вместительная и фактурная — идеальный выбор для пляжа или легкого городского образа.

Трендовая сумка с элементами бохо. Фото из Instagram

Не бойтесь экспериментировать этим летом. В тренде сейчас вещи и аксессуары, которые, на первый взгляд, кажутся странными. Однако именно они добавляют образу необычности и стиля.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какой универсальный образ не выходит из моды десятилетиями.

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