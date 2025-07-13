Причудливые модные тренды лета 2025 — они удивляют, но их хочется носить

Точно удивят вас — самые безумные тренды этого лета
Этим летом трендовыми стали несколько модных аксессуаров, которые удивляют своей необычностью. Они имеют даже несколько причудливый, но стильный вид.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Самые странные модные тренды лета
Брюки на одну ногу
Тренд, который этим летом полюбили модницы — брюки на одну ногу. Он экстравагантный и эпатажный. Решится на такой образ настоящая смельчачка, которая не боится внимания и прикованных взглядов.
Шляпа необычной формы
Головной убор из натуральной рафии в форме мягкого ведерка также стал хитом этого лета. Она подойдет для отдыха у бассейна, пляжа или для летних прогулок. Сочетать такую шляпу можно со всем.
Массивная сумка
Большая сумка с элементами бохо также в этом сезоне в тренде. Она придаст особого шарма летнему образу. Вместительная и фактурная — идеальный выбор для пляжа или легкого городского образа.
Не бойтесь экспериментировать этим летом. В тренде сейчас вещи и аксессуары, которые, на первый взгляд, кажутся странными. Однако именно они добавляют образу необычности и стиля.
Напомним, ранее мы сообщали о том, какой универсальный образ не выходит из моды десятилетиями.
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