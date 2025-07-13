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Главная Мода Точно удивят вас — самые безумные тренды этого лета

Точно удивят вас — самые безумные тренды этого лета

Ua ru
Дата публикации 13 июля 2025 09:19
Причудливые модные тренды лета 2025 — они удивляют, но их хочется носить
Девушка в летнем образе. Фото: Freepik

Этим летом трендовыми стали несколько модных аксессуаров, которые удивляют своей необычностью. Они имеют даже несколько причудливый, но стильный вид.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Брюки на одну ногу

Тренд, который этим летом полюбили модницы — брюки на одну ногу. Он экстравагантный и эпатажный. Решится на такой образ настоящая смельчачка, которая не боится внимания и прикованных взглядов.

Найдивніші модні тренди літа
Брюки на одну ногу. Фото из Instagram

Шляпа необычной формы

Головной убор из натуральной рафии в форме мягкого ведерка также стал хитом этого лета. Она подойдет для отдыха у бассейна, пляжа или для летних прогулок. Сочетать такую шляпу можно со всем.

Найдивніші модні тренди літа
Трендовая шляпа в форме ведерка. Фото из Instagram

Массивная сумка

Большая сумка с элементами бохо также в этом сезоне в тренде. Она придаст особого шарма летнему образу. Вместительная и фактурная — идеальный выбор для пляжа или легкого городского образа.

Найдивніші модні тренди літа
Трендовая сумка с элементами бохо. Фото из Instagram

Не бойтесь экспериментировать этим летом. В тренде сейчас вещи и аксессуары, которые, на первый взгляд, кажутся странными. Однако именно они добавляют образу необычности и стиля.

Напомним, ранее мы сообщали о том, какой универсальный образ не выходит из моды десятилетиями.

Также мы рассказывали о том, какие джинсы снова вернулись в тренды и стали любимчиками модниц.

мода одежда тренды аксессуары стиль
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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