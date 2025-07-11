Джинси з 2022-го знову в тренді — повернення фасону, якого не чекали

Джинси. Фото: Freepik

Здається, ми з вами на порозі джинсової революції. Забудьте про звичні скіні або дірки на колінах, бо літо 2025-го диктує зовсім інші правила. Новий фаворит — джинси із заходом, тобто з косою застібкою, яка одразу привертає увагу й візуально підкреслює талію. Вони вже не новачки на модній арені (перші моделі з’явились ще у 2022-му), але саме зараз вони стрімко набирають популярності.

У Vogue розповіли про те, як їх носять ті, хто вже "в темі".

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Baggy із заходом та сітчасті балетки



Ці джинси — як ковток свіжого повітря для тих, хто втомився від тісного деніму. Вільний крій, хитра застібка і легка недбалість — ось формула, яка працює. Додайте до них сітчасті балетки й простий топ. Тоді образ буде мати невимушений, але водночас продуманий вигляд. Ніяких зайвих прикрас — в цьому образі джинси головний герой.

Baggy з косою застібкою. Фото: Vogue

Mom-джинси із заходом та яскраві туфлі



Якщо хочете трохи ретро, то зверніть увагу на сірі mom-джинси з високою талією і косим ґудзиком, що модна поєднати з джинсовою сорочкою і червоними туфлями-човниками. Топ підбирайте в тон до взуття — це одразу "підтягує" образ і робить його більш яскравим. Такий лук ніби натяк на 90-ті, але з сучасним настроєм.

Сірі mom-джинси з високою талією. Фото: Vogue

Slim із заходом та елегантні балетки



Ці джинси золота середина: не надто вузькі, не надто широкі. Ідеально сідають по фігурі й мають дуже стильний. Додайте двоколірні балетки, які зараз на піку популярності, драпірований топ і легкий твідовий жакет — отримаєте витончений, трохи паризький образ.

Slim із заходом. Фото: Vogue

Ідеальний образ на день у місті чи неспішну вечерю на терасі.

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