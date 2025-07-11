Джинси з 2022-го знову в тренді — повернення фасону, якого не чекали

Авангардні джинси повернулись у моду — знову хіт сезону
Здається, ми з вами на порозі джинсової революції. Забудьте про звичні скіні або дірки на колінах, бо літо 2025-го диктує зовсім інші правила. Новий фаворит — джинси із заходом, тобто з косою застібкою, яка одразу привертає увагу й візуально підкреслює талію. Вони вже не новачки на модній арені (перші моделі з’явились ще у 2022-му), але саме зараз вони стрімко набирають популярності.
У Vogue розповіли про те, як їх носять ті, хто вже "в темі".
З чим носять трендові джинси цього сезону
Baggy із заходом та сітчасті балетки
Ці джинси — як ковток свіжого повітря для тих, хто втомився від тісного деніму. Вільний крій, хитра застібка і легка недбалість — ось формула, яка працює. Додайте до них сітчасті балетки й простий топ. Тоді образ буде мати невимушений, але водночас продуманий вигляд. Ніяких зайвих прикрас — в цьому образі джинси головний герой.
Mom-джинси із заходом та яскраві туфлі
Якщо хочете трохи ретро, то зверніть увагу на сірі mom-джинси з високою талією і косим ґудзиком, що модна поєднати з джинсовою сорочкою і червоними туфлями-човниками. Топ підбирайте в тон до взуття — це одразу "підтягує" образ і робить його більш яскравим. Такий лук ніби натяк на 90-ті, але з сучасним настроєм.
Slim із заходом та елегантні балетки
Ці джинси золота середина: не надто вузькі, не надто широкі. Ідеально сідають по фігурі й мають дуже стильний. Додайте двоколірні балетки, які зараз на піку популярності, драпірований топ і легкий твідовий жакет — отримаєте витончений, трохи паризький образ.
Ідеальний образ на день у місті чи неспішну вечерю на терасі.
Раніше ми писали про те, які джинси ідеально підійдуть як на літній сезон, так і осінь.
Також ми повідомляли, скільки коштують трендові джинси від Вікторії Бекхем.
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