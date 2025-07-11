Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівДімІндустріїПсихологіяСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --Шоу-бізнес АрхівЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїІнвестиціїФінансиМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бізнес
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Авангардні джинси повернулись у моду — знову хіт сезону

Авангардні джинси повернулись у моду — знову хіт сезону

Ua ru
Дата публікації: 11 липня 2025 08:40
Джинси з 2022-го знову в тренді — повернення фасону, якого не чекали
Джинси. Фото: Freepik

Здається, ми з вами на порозі джинсової революції. Забудьте про звичні скіні або дірки на колінах, бо літо 2025-го диктує зовсім інші правила. Новий фаворит — джинси із заходом, тобто з косою застібкою, яка одразу привертає увагу й візуально підкреслює талію. Вони вже не новачки на модній арені (перші моделі з’явились ще у 2022-му), але саме зараз вони стрімко набирають популярності. 

У Vogue розповіли про те, як їх носять ті, хто вже "в темі".

Реклама
Читайте також:

З чим носять трендові джинси цього сезону

Baggy із заходом та сітчасті балетки

Ці джинси — як ковток свіжого повітря для тих, хто втомився від тісного деніму. Вільний крій, хитра застібка і легка недбалість — ось формула, яка працює. Додайте до них сітчасті балетки й простий топ. Тоді образ буде мати невимушений, але водночас продуманий вигляд. Ніяких зайвих прикрас — в цьому образі джинси головний герой.

Джинси, які втомились від тісних фасонів
Baggy з косою застібкою. Фото: Vogue

Mom-джинси із заходом та яскраві туфлі

Якщо хочете трохи ретро, то зверніть увагу на сірі mom-джинси з високою талією і косим ґудзиком, що модна поєднати з джинсовою сорочкою  і червоними туфлями-човниками. Топ підбирайте в тон до взуття — це одразу "підтягує" образ і робить його більш яскравим. Такий лук ніби натяк на 90-ті, але з сучасним настроєм.

В цих джинсах важливу відіграє роль застібка
Сірі mom-джинси з високою талією. Фото: Vogue

Slim із заходом та елегантні балетки

Ці джинси золота середина: не надто вузькі, не надто широкі. Ідеально сідають по фігурі й мають дуже стильний. Додайте двоколірні балетки, які зараз на піку популярності, драпірований топ і легкий твідовий жакет — отримаєте витончений, трохи паризький образ.

Джинси, які завжди мають стильний вигляд
Slim із заходом. Фото: Vogue

Ідеальний образ на день у місті чи неспішну вечерю на терасі.

Раніше ми писали про те, які джинси ідеально підійдуть як на літній сезон, так і осінь.

Також ми повідомляли, скільки коштують трендові джинси від Вікторії Бекхем.

мода тренди Джинси стиль 2025 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації