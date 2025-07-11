Джинсы из 2022-го снова в тренде — возвращение фасона, которого не ждали

Джинсы. Фото: Freepik

Кажется, мы с вами на пороге джинсовой революции. Забудьте о привычных скинни или дырках на коленях, потому что лето 2025-го диктует совсем другие правила. Новый фаворит — джинсы с запахом, то есть с косой застежкой, которая сразу привлекает внимание и визуально подчеркивает талию. Они уже не новички на модной арене (первые модели появились еще в 2022-м), но именно сейчас они стремительно набирают популярность.

В Vogue рассказали о том, как их носят те, кто уже "в теме".

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Baggy с запахом и сетчатые балетки



Эти джинсы — как глоток свежего воздуха для тех, кто устал от тесного денима. Свободный крой, хитрая застежка и легкая небрежность — вот формула, которая работает. Добавьте к ним сетчатые балетки и простой топ. Тогда образ будет выглядеть непринужденно, но в то же время продуманно. Никаких лишних украшений — в этом образе джинсы главный герой.

Baggy с косой застежкой. Фото: Vogue

Mom-джинсы с запахом и яркие туфли



Если хотите немного ретро, то обратите внимание на серые mom-джинсы с высокой талией и косой пуговицей, которые модно сочетать с джинсовой рубашкой и красными туфлями-лодочками. Топ подбирайте в тон к обуви — это сразу "подтягивает" образ и делает его более ярким. Такой лук будто намек на 90-е, но с современным настроением.

Серые mom-джинсы с высокой талией. Фото: Vogue

Slim с запахом и элегантные балетки



Эти джинсы золотая середина: не слишком узкие, не слишком широкие. Идеально садятся по фигуре и имеют очень стильный крой. Добавьте двухцветные балетки, которые сейчас на пике популярности, драпированный топ и легкий твидовый жакет — получите утонченный, немного парижский образ.

Slim с запахом. Фото: Vogue

Идеальный образ на день в городе или неспешный ужин на террасе.

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