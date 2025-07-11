Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --Шоу-бизнес АрхивЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииИнвестицииФинансыМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Шоу-бизнес
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Авангардные джинсы вернулись в моду — снова хит сезона

Авангардные джинсы вернулись в моду — снова хит сезона

Ua ru
Дата публикации 11 июля 2025 08:40
Джинсы из 2022-го снова в тренде — возвращение фасона, которого не ждали
Джинсы. Фото: Freepik

Кажется, мы с вами на пороге джинсовой революции. Забудьте о привычных скинни или дырках на коленях, потому что лето 2025-го диктует совсем другие правила. Новый фаворит — джинсы с запахом, то есть с косой застежкой, которая сразу привлекает внимание и визуально подчеркивает талию. Они уже не новички на модной арене (первые модели появились еще в 2022-м), но именно сейчас они стремительно набирают популярность.

В Vogue рассказали о том, как их носят те, кто уже "в теме".

Реклама
Читайте также:

С чем носят трендовые джинсы этого сезона

Baggy с запахом и сетчатые балетки

Эти джинсы — как глоток свежего воздуха для тех, кто устал от тесного денима. Свободный крой, хитрая застежка и легкая небрежность — вот формула, которая работает. Добавьте к ним сетчатые балетки и простой топ. Тогда образ будет выглядеть непринужденно, но в то же время продуманно. Никаких лишних украшений — в этом образе джинсы главный герой.

Джинси, які втомились від тісних фасонів
Baggy с косой застежкой. Фото: Vogue

Mom-джинсы с запахом и яркие туфли

Если хотите немного ретро, то обратите внимание на серые mom-джинсы с высокой талией и косой пуговицей, которые модно сочетать с джинсовой рубашкой и красными туфлями-лодочками. Топ подбирайте в тон к обуви — это сразу "подтягивает" образ и делает его более ярким. Такой лук будто намек на 90-е, но с современным настроением.

В цих джинсах важливу відіграє роль застібка
Серые mom-джинсы с высокой талией. Фото: Vogue

Slim с запахом и элегантные балетки

Эти джинсы золотая середина: не слишком узкие, не слишком широкие. Идеально садятся по фигуре и имеют очень стильный крой. Добавьте двухцветные балетки, которые сейчас на пике популярности, драпированный топ и легкий твидовый жакет — получите утонченный, немного парижский образ.

Джинси, які завжди мають стильний вигляд
Slim с запахом. Фото: Vogue

Идеальный образ на день в городе или неспешный ужин на террасе.

Ранее мы писали о том, какие джинсы идеально подойдут как на летний сезон, так и осень.

Также мы сообщали, сколько стоят трендовые джинсы от Виктории Бекхэм.

мода тренды Джинсы стиль 2025 год
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации