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Головна Мода Джинси, що підійдуть на літо-осінь — найпопулярніші моделі

Джинси, що підійдуть на літо-осінь — найпопулярніші моделі

Ua en ru
Дата публікації: 6 липня 2025 09:19
Ідеальні джинси для літа та осені 2025 — які моделі варті уваги
Сині джинси. Фото: Freepik

Джинси — обов'язкова частина гардероба для будь-якого сезону. Якщо обрати універсальні варіанти, то вони підійдуть як на літо, так й на осінь. Є кілька моделей, які дійсно варті уваги.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Топові моделі джинсів на літо-осінь 2025

Джинси темно-синього кольору 

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Темно-сині джинси в цьому сезоні знаходяться на піку популярності. Модель може бути будь-яка, головне — колір. Він пасуватиме як на літо, так й на осінь. Під такі штани підійде світлий лонгслів чи сорочка, футболки чи топи. Стилізувати їх можна практично з будь-чим. Це універсальна база, яка має бути в кожному гардеробі.

Топові моделі джинсів на літо-осінь 2025
Джинси темно-синього кольору. Фото з Instagram

Широкі джинси

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Найпопулярніша модель цього літа — широкі джинси. Вони не втратять актуальності й восени, тож варто придивитись до таких штанів. Baggi, скейтери чи палаццо — модель не має значення, головне, аби джинси були широкими. Образи з ними — це про стиль та комфорт водночас.

Топові моделі джинсів на літо-осінь 2025
Образ з джинсами baggi. Фото з Instagram

Джинси прямого крою

Незмінна класика для будь-якого сезону — прямі джинси. Такі моделі були популярними в 90-х та знову стали улюбленцями модниць. Їх обирають за універсальність та практичність. Образи з такими штанами пасуватимуть як для роботи, так й для вечері з друзями. Все залежить від того, як ви їх стилізуєте.

Топові моделі джинсів на літо-осінь 2025
Прямі джинси. Фото з Instagram

"Брудні" джинси

Одним з найпомітніших трендів цього літа стали джинси з ефектом "бруду". Вони будуть не менш популярними й восени. Ба більше, така модель ніби створена для поганої погоди, коли на вулиці дощить та волого. Адже для спеціально "забруднених" штанів калюжі вже не будуть проблемою. Ця модель підійде тим, хто не боїться експериментувати та бути в центрі уваги, а образи з нею мають дійсно стильний вигляд.

Топові моделі джинсів на літо-осінь 2025
"Брудні" джинси. Фото з Instagram

Джинси на літо-осінь мають бути комфортними. Це — головний тренд, якого зараз дотримуються усі. Модниці повертаються до натуральності та обирають зручність й красу водночас.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в моду знову повернулись трендові штани 70-х.

Також ми розповідали про те, які штани цього літа стали справжнім хітом та підкорили серця модниць.

мода одяг тренди Джинси широкі джинси
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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