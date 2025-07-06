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Главная Мода Джинсы, которые подойдут на лето-осень — самые популярные модели

Джинсы, которые подойдут на лето-осень — самые популярные модели

Ua en ru
Дата публикации 6 июля 2025 09:19
Идеальные джинсы для лета и осени 2025 — какие модели достойны внимания
Синие джинсы. Фото: Freepik

Джинсы — обязательная часть гардероба для любого сезона. Если выбрать универсальные варианты, то они подойдут как на лето, так и на осень. Есть несколько моделей, которые действительно достойны внимания.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Джинсы темно-синего цвета

Темно-синие джинсы в этом сезоне находятся на пике популярности. Модель может быть любая, главное — цвет. Он подойдет как на лето, так и на осень. Под такие брюки подойдет светлый лонгслив или рубашка, футболки или топы. Стилизовать их можно практически с чем угодно. Это универсальная база, которая должна быть в каждом гардеробе.

Топові моделі джинсів на літо-осінь 2025
Джинсы темно-синего цвета. Фото из Instagram

Широкие джинсы

Самая популярная модель этого лета — широкие джинсы. Они не потеряют актуальности и осенью, поэтому стоит присмотреться к таким брюкам. Baggi, скейтеры или палаццо — модель не имеет значения, главное, чтобы джинсы были широкими. Образы с ними — это о стиле и комфорте одновременно.

Топові моделі джинсів на літо-осінь 2025
Образ с джинсами baggi. Фото из Instagram

Джинсы прямого кроя

Неизменная классика для любого сезона — прямые джинсы. Такие модели были популярны в 90-х и снова стали любимчиками модниц. Их выбирают за универсальность и практичность. Образы с такими брюками подойдут как для работы, так и для ужина с друзьями. Все зависит от того, как вы их стилизуете.

Топові моделі джинсів на літо-осінь 2025
Прямые джинсы. Фото из Instagram

"Грязные" джинсы

Одним из самых заметных трендов этого лета стали джинсы с эффектом "грязи". Они будут не менее популярны и осенью. Более того, такая модель будто создана для плохой погоды, когда на улице дождь и влага. Ведь для специально "загрязненных" брюк лужи уже не будут проблемой. Эта модель подойдет тем, кто не боится экспериментировать и быть в центре внимания, а образы с ней выглядят действительно стильно.

Топові моделі джинсів на літо-осінь 2025
"Грязные" джинсы. Фото из Instagram

Джинсы на лето-осень должны быть комфортными. Это — главный тренд, которого сейчас придерживаются все. Модницы возвращаются к натуральности и выбирают удобство и красоту одновременно.

Напомним, ранее мы писали о том, что в моду снова вернулись трендовые брюки 70-х.

Также мы рассказывали о том, какие брюки этим летом стали настоящим хитом и покорили сердца модниц.

мода одежда тренды Джинсы широкие джинсы
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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