Джинси, які ніколи не підводять — які обрати відразу на кілька сезонів

Джинси. Фото: Freepik

Джинси — це як біла футболка у гардеробі: завжди доречно, завжди зручно. І серед безлічі моделей особливе місце займають так звані "американки". Свою назву вони отримали невипадково — саме в США в 90-х ці джинси стали улюбленими серед молодих мам. Широкі, зручні, практичні — вони ідеально підходили для активного дня, коли треба встигати все й одразу.

Новини.LIVE розповість про цю модель більше.

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Сьогодні американки знову в моді. Але тепер це не просто зручність, а ще й стиль. Вони мають безліч варіацій: з високою талією, рваними краями, потертостями або абсолютно класичні. І головне те, що вони легко поєднуються з будь-чим: футболками, сорочками, піджаками й навіть підборами.

Джинси-американки. Фото з Instagram

Більшість вважає, що секрет їх популярності у свободі. Адже вони не обтягують тіло, не обмежують рухів і дозволяють бути собою. Це саме ті джинси, які можна носити зранку до вечора і не відчути втоми.

Стильні джинси. Фото з Instagram

Але є нюанс. Американки не всім пасують однаково. Вони візуально подовжують ноги, тож це знахідка для невисоких дівчат. А от надто худеньким або, навпаки, жінкам із пишними формами варто бути обережними: така модель може підкреслити не те, що хотілося б. У будь-якому разі, все індивідуально — головне, щоб було зручно і ви відчували себе на всі сто.

Джинси в образі. Фото з Instagram

Проте одне можемо сказати точно, що американки — це вже не просто мамині джинси. Це історія про комфорт, стиль і про те, як добре іноді повертатись до класики, що витримала випробування часом.

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