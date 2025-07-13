Які джинси зроблять ноги стрункішими — ідеально підійдуть на літо

Ідеальні на літо — джинси, які зроблять фігуру стрункішою
Джинси вже давно стали універсальним елементом гардероба, який є в кожної модниці. Їх можна одягнути на роботу, прогулянку чи навіть в ресторан, варто лише правильно стилізувати такі штани. При цьому є кілька моделей, що допоможуть витягнути ноги й зробити фігуру стрункішою.
Новини.LIVE розповідають про це детальніше.
Моделі джинсів, які зроблять фігуру стрункішою
Висока посадка
Джинси з високою посадкою візуально зроблять ваші ноги довшими. Вони підкреслять талію та додадуть витонченості образу. Така модель пасуватиме усім типам фігур, а поєднувати її можна з сорочками, топами чи будь-яким іншим верхом.
Джинси-труби
Джинси-труби створюють чітку вертикаль. Завдяки цьому фігура стає більш витягнутою й стрункою. Ці штани прилягають до стегон, але стають вільними від коліна. Такий ефект робить ноги довшими.
Джинси-кльош
Така модель джинсів зробить ноги по-справжньому довшими. Особливо вдалий вигляд матимуть моделі, що розширюються від стегна. Джинси-кльош збалансують пропорції фігури та додадуть росту.
Правильно підібрані джинси можуть стати справжнім рятівником для модниць. Вони витягують ноги, придають витонченості та елегантності.
Нагадаємо, раніше ми писали про універсальний образ, який роками не виходить з моди.
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