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Головна Мода Ідеальні на літо — джинси, які зроблять фігуру стрункішою

Ідеальні на літо — джинси, які зроблять фігуру стрункішою

Ua ru
Дата публікації: 13 липня 2025 08:40
Які джинси зроблять ноги стрункішими — ідеально підійдуть на літо
Дівчина у джинсах. Фото: Freepik

Джинси вже давно стали універсальним елементом гардероба, який є в кожної модниці. Їх можна одягнути на роботу, прогулянку чи навіть в ресторан, варто лише правильно стилізувати такі штани. При цьому є кілька моделей, що допоможуть витягнути ноги й зробити фігуру стрункішою.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Моделі джинсів, які зроблять фігуру стрункішою

Висока посадка

Джинси з високою посадкою візуально зроблять ваші ноги довшими. Вони підкреслять талію та додадуть витонченості образу. Така модель пасуватиме усім типам фігур, а поєднувати її можна з сорочками, топами чи будь-яким іншим верхом.

Моделі джинсів, які зроблять фігуру стрункішою
Джинси з високою талією. Фото з Instagram

Джинси-труби

Джинси-труби створюють чітку вертикаль. Завдяки цьому фігура стає більш витягнутою й стрункою. Ці штани прилягають до стегон, але стають вільними від коліна. Такий ефект робить ноги довшими.

Моделі джинсів, які зроблять фігуру стрункішою
Джинси-труби. Фото з Instagram

Джинси-кльош

Така модель джинсів зробить ноги по-справжньому довшими. Особливо вдалий вигляд матимуть моделі, що розширюються від стегна. Джинси-кльош збалансують пропорції фігури та додадуть росту.

Моделі джинсів, які зроблять фігуру стрункішою
Джинси-кльош. Фото з Instagram

Правильно підібрані джинси можуть стати справжнім рятівником для модниць. Вони витягують ноги, придають витонченості та елегантності.

Нагадаємо, раніше ми писали про універсальний образ, який роками не виходить з моди.

Також ми розповідали про те, які штани витіснили джинси з моди та стали хітом цього сезону.

мода поради Джинси стиль штани
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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