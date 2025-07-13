Какие джинсы сделают ноги стройнее — идеально подойдут на лето

Девушка в джинсах. Фото: Freepik

Джинсы уже давно стали универсальным элементом гардероба, который есть у каждой модницы. Их можно одеть на работу, прогулку или даже в ресторан, стоит только правильно стилизовать такие брюки. При этом есть несколько моделей, которые помогут вытянуть ноги и сделать фигуру стройнее.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама

Читайте также:

Модели джинсов, которые сделают фигуру стройнее

Высокая посадка

Джинсы с высокой посадкой визуально сделают ваши ноги длиннее. Они подчеркнут талию и придадут изящества образу. Такая модель подойдет всем типам фигур, а сочетать ее можно с рубашками, топами или любым другим верхом.

Джинсы с высокой посадкой. Фото из Instagram

Джинсы-трубы

Джинсы-трубы создают четкую вертикаль. Благодаря этому фигура становится более вытянутой и стройной. Эти брюки прилегают к бедрам, но становятся свободными от колена. Такой эффект делает ноги длиннее.

Джинсы-трубы. Фото из Instagram

Джинсы-клеш

Такая модель джинсов сделает ноги по-настоящему длиннее. Особенно удачно будут смотреться модели, расширяющиеся от бедра. Джинсы-клеш сбалансируют пропорции фигуры и добавят роста.

Джинсы-клеш. Фото из Instagram

Правильно подобранные джинсы могут стать настоящим спасителем для модниц. Они вытягивают ноги, придают утонченности и элегантности.

Напомним, ранее мы писали об универсальном образе, который годами не выходит из моды.

Также мы рассказывали о том, какие брюки вытеснили джинсы из моды и стали хитом этого сезона.