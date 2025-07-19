Какие тренды больше не в моде — перестаньте это надевать

Тренды, которые уже не в моде — лучше забыть об этих вещах
Некоторые вещи остаются в трендах годами и не выходят из моды. Другие же, наоборот, определенное время находятся на пике популярности, а потом теряют актуальность. Этим летом есть несколько таких трендов.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Главные антитренды сезона
Яркий неон
Такой тренд был популярным раньше, но сейчас это уже считается настоящей безвкусицей. Футболки, топы или брюки ярких кислотных цветов лучше оставить в прошлом. Сейчас в моду возвращаются нюдовые цвета и натуральность.
Брюки карго
Несколько сезонов подряд брюки карго были на пике популярности. Однако сейчас лучше их не надевать. Лучше отдать предпочтение широким джинсам, которые до сих пор остаются на пике популярности.
Скинни
Ранее джинсы-скинни были незаменимой вещью в гардеробе, однако в этом сезоне они потеряли актуальность. Сейчас модницы выбирают свободные широкие брюки, которые будут сочетать комфорт и стиль.
Хотя такая одежда сейчас не актуальна, не спешите выбрасывать ее из шкафа. Как мы знаем, мода циклична и быстро меняется и, возможно, уже в следующем сезоне мы снова вернемся к этим вещам.
Напомним, ранее мы писали о том, какие джинсы каждый год будут в моде.
Также мы рассказывали о том, какие тренды этого лета удивят вас больше всего.
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