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Главная Мода Тренды, которые уже не в моде — лучше забыть об этих вещах

Тренды, которые уже не в моде — лучше забыть об этих вещах

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 09:19
Какие тренды больше не в моде — перестаньте это надевать
Девушка в платье и джинсовой куртке. Фото: Freepik

Некоторые вещи остаются в трендах годами и не выходят из моды. Другие же, наоборот, определенное время находятся на пике популярности, а потом теряют актуальность. Этим летом есть несколько таких трендов.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Яркий неон

Такой тренд был популярным раньше, но сейчас это уже считается настоящей безвкусицей. Футболки, топы или брюки ярких кислотных цветов лучше оставить в прошлом. Сейчас в моду возвращаются нюдовые цвета и натуральность.

Головні антитренди сезону
Неоновый костюм. Фото из Instagram

Брюки карго

Несколько сезонов подряд брюки карго были на пике популярности. Однако сейчас лучше их не надевать. Лучше отдать предпочтение широким джинсам, которые до сих пор остаются на пике популярности.

Головні антитренди сезону
Брюки карго. Фото из Instagram

Скинни

Ранее джинсы-скинни были незаменимой вещью в гардеробе, однако в этом сезоне они потеряли актуальность. Сейчас модницы выбирают свободные широкие брюки, которые будут сочетать комфорт и стиль.

Головні антитренди сезону
Джинсы-скинни. Фото из Instagram

Хотя такая одежда сейчас не актуальна, не спешите выбрасывать ее из шкафа. Как мы знаем, мода циклична и быстро меняется и, возможно, уже в следующем сезоне мы снова вернемся к этим вещам.

Напомним, ранее мы писали о том, какие джинсы каждый год будут в моде.

Также мы рассказывали о том, какие тренды этого лета удивят вас больше всего.

мода одежда тренды советы антитренды
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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