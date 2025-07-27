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Главная Мода Вещи на годы — подборка одежды, которая будет модной всегда

Вещи на годы — подборка одежды, которая будет модной всегда

Ua ru
Дата публикации 27 июля 2025 18:03
Какие вещи никогда не выйдут из моды — вечная классика, которая будет актуальной всегда
Девушка в костюме и очках. Фото: Pexels

Некоторые вещи становятся трендовыми и со временем выходят из моды, а некоторые — вечная классика. Это одежда, которая актуальна уже не один год и даже не собирается покидать топы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Что всегда будет в моде

Маленькое черное платье

Всегда в моде и подойдет абсолютно на любой случай. Черное платье должно быть в гардеробе каждой женщины. Его хоть на свидание в дорогой ресторан надевай, хоть на прогулку с друзьями.

Універсальні речі, які будуть в моді завжди
Короткое черное платье. Фото из Instagram

Белая рубашка

Еще одна вещь, которая держится в моде годами и подойдет абсолютно ко всему, — белая рубашка. Ее можно надеть под джинсы для повседневного образа или же под юбку или брюки со стрелками для классического лука.

Універсальні речі, які будуть в моді завжди
Белая рубашка. Фото из Instagram

Джинсы

Гардероб невозможно представить без джинсов. Они могут быть абсолютно разных моделей, в любом случае образы с ними будут выглядеть стильно. Летом или зимой, на работу или в ресторан — джинсы пригодятся всегда.

Універсальні речі, які будуть в моді завжди
Образ с джинсами. Фото из Instagram

Балетки

Если же вы хотите найти универсальную обувь на долгие годы, выбирайте балетки. Они подойдут под все — платья, юбки, шорты или брюки. Балетки станут незаменимой обувью для стильных образов.

Універсальні речі, які будуть в моді завжди
Замшевые балетки. Фото из Instagram

Эти вещи — не просто универсальные. Они стали базой, без которой трудно представить полноценный гардероб.

Напомним, ранее мы писали о том, какие платья стоит выбрать на осень — советы от Андре Тана.

Также мы рассказывали о том, какие вещи больше не в моде — лучше о них забыть.

мода одежда тренды вещи стиль
Ирина Нечутова - Редактор
Автор:
Ирина Нечутова
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