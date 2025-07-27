Какие вещи никогда не выйдут из моды — вечная классика, которая будет актуальной всегда

Девушка в костюме и очках. Фото: Pexels

Некоторые вещи становятся трендовыми и со временем выходят из моды, а некоторые — вечная классика. Это одежда, которая актуальна уже не один год и даже не собирается покидать топы.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Что всегда будет в моде

Маленькое черное платье

Всегда в моде и подойдет абсолютно на любой случай. Черное платье должно быть в гардеробе каждой женщины. Его хоть на свидание в дорогой ресторан надевай, хоть на прогулку с друзьями.

Короткое черное платье. Фото из Instagram

Белая рубашка

Еще одна вещь, которая держится в моде годами и подойдет абсолютно ко всему, — белая рубашка. Ее можно надеть под джинсы для повседневного образа или же под юбку или брюки со стрелками для классического лука.

Белая рубашка. Фото из Instagram

Джинсы

Гардероб невозможно представить без джинсов. Они могут быть абсолютно разных моделей, в любом случае образы с ними будут выглядеть стильно. Летом или зимой, на работу или в ресторан — джинсы пригодятся всегда.

Образ с джинсами. Фото из Instagram

Балетки

Если же вы хотите найти универсальную обувь на долгие годы, выбирайте балетки. Они подойдут под все — платья, юбки, шорты или брюки. Балетки станут незаменимой обувью для стильных образов.

Замшевые балетки. Фото из Instagram

Эти вещи — не просто универсальные. Они стали базой, без которой трудно представить полноценный гардероб.

Напомним, ранее мы писали о том, какие платья стоит выбрать на осень — советы от Андре Тана.

Также мы рассказывали о том, какие вещи больше не в моде — лучше о них забыть.