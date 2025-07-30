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Головна Мода Жилет, що пасує до всього — улюблена річ модниць 2025 року

Жилет, що пасує до всього — улюблена річ модниць 2025 року

Ua ru
Дата публікації: 30 липня 2025 18:05
Найуніверсальніший елемент гардероба — модний жилет
Дівчина в сірому жилеті. Фото: Freepik

Жилет знову в моді та цього разу надовго. Він стрімко повернувся з категорії "офісна класика" в ранг мастхеву сезону. Та зараз він вже не просто частина костюма, а самодостатній герой гардероба. І найкраще те, що жилет ідеально вписується в будь-який стиль: від стриманого мінімалізму до богемної недбалості.

Про це пише журнал Grazia.

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Цей маленький елемент здатен миттєво перетворити будь-який образ. Надягніть його замість звичного топа — і от уже ваш лук має дорожчий, зібраніший та впевненіший вигляд. Навіть звичайні джинси раптом набувають шарму, якщо додати до них правильно підібраний жилет.

Чому всі знову полюбили жилет

Бо він — як хамелеон. Він чудовий має вигляд:

  • у класичному варіанті з костюмної тканини — ідеальний для роботи чи важливої зустрічі;
  • у в’язаному виконанні — теплий, затишний варіант для прохолодного вечора;
  • приталений жилет із поясом додає жіночності і підкреслює талію — ідеально для побачення;
  • а трикотажний oversize на зав’язках — це вже про комфорт і свободу руху.

Інфлюенсери й модні редактори не приховують захоплення, й носять жилети навіть на голе тіло — це дуже сучасно. Або ж поєднують з базовими футболками, блузами чи навіть кроп-топами.

Жилет можна стилізувати в образі як забажаєте
Стильний образ з жилетом. Фото з Instagram

У тренді багатошаровість — поверх сорочки, з мініспідницею чи довгою сукнею. Це додає образу глибини, фактурності, смаку. Взагалі не варто боятися експериментувати. 

Жилет можна носити хоч круглий рік
Лляний жилет. Фото з Instagram

Ідеальний жилет — не обов’язково чорний чи сірий. Зараз актуальні кольорові моделі, денім, лляні текстури, фактурні ґудзики чи асиметричні лінії. А ще зручні варіанти без застібок — просто на запах або з декоративною стрічкою.

Жилет можна носити з будь чим
Жилет зі спідницею. Фото з Instagram

В цілому, ви можете адаптувати свій жилет в образі як забажаєте. Хоч з костюмом, або зі звичайними шортами й солом'яним капелюхом. А для вечора оберіть модель зі шкіри або з блиском. У будь-якому разі тут важко прогадати.

Раніше ми писали про те, які стильні речі мають бути в усіх жінок після 40 років.

Також ми ділились добіркою одягу, який вважається вдалою інвестицією на сезони.

мода тренди речі стиль 2025 рік
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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