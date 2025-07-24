Осінні тренди 2025 — одяг, який буде на піку популярності

Дівчина в стильному осінньому образі. Фото: Freepik

Новий сезон — це завжди гарний привід оновити свій стиль. Деякі тренди перекочували з минулих років, але дизайнери приготували кілька неочікуваних поворотів. Цієї осені варто знову обирати зручність та індивідуальність.

Новини.LIVE розповість, які речі будуть актуальними цього року.

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Костюми

Ще зовсім недавно здавалося, що класичні костюми пережиток минулого, але це не так. Цієї осені зверніть увагу на однотонні костюми яскравих кольорів — насичений синій, зелений, бордовий. Також в моді вільні піджаки та штани в підлогу. Якщо хочеться трохи креативу, то приміряйте костюм-трійку, замінивши блузу на жилет. А ще пильно придивіться до кроп-піджаків: вони додають образу характеру.

Дівчина в стильному костюмі. Фото з Instagram

Об’ємний светр

Без нього вже важко уявити холодний сезон. Він м’який, теплий, зручний і буде мати стильний вигляд майже з будь-чим. Цьогоріч у моді цікаві принти: сердечка для неформальних виходів, "гусина лапка" або класична клітинка для офісу.

Об’ємний светр. Фото з Instagram

А якщо душа просить бунту, то обирайте светри з елементами гранжу: рвані краї, спущені петлі, недбалість — усе це зараз у тренді.

Спідниця з розрізом

Ці деталі давно стали фішкою сучасної моди. Вони додають образам динаміки, сексуальності та настрою. На показах продемонстрували сукні з асиметричними розрізами, спідниці з високим розрізом, штани з вирізами по боках чи спереду. Все це не лише для вечора. Багато моделей легко інтегрувати в повсякденний гардероб.

Спідниця з розрізом. Фото з Instagram

Довге пальто

Середини не буде. Цієї осені в тренді або міні, або максі. Спідниці, пальта, штани — все або суперкоротке, або максимально довге.

Довге пальто. Фото з Instagram

Мініпальта вдало поєднуються з класичними джинсами або навіть мінісукнею. А от максіштани краще вибирати в стилі палаццо чи марлен — з високою посадкою і обов’язково "в підлогу".

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