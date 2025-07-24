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Главная Мода Что надеть этой осенью, чтобы быть в центре внимания

Что надеть этой осенью, чтобы быть в центре внимания

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 18:04
Осенние тренды 2025 — одежда, которая будет на пике популярности
Девушка в стильном осеннем образе. Фото: Freepik

Новый сезон — это всегда хороший повод обновить свой стиль. Некоторые тренды перекочевали из прошлых лет, но дизайнеры приготовили несколько неожиданных поворотов. Этой осенью стоит снова выбирать удобство и индивидуальность.

Новини.LIVE расскажет, какие вещи будут актуальными в этом году.

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Костюмы

Еще совсем недавно казалось, что классические костюмы пережиток прошлого, но это не так. Этой осенью обратите внимание на однотонные костюмы ярких цветов — насыщенный синий, зеленый, бордовый. Также в моде свободные пиджаки и брюки в пол. Если хочется немного креатива, то примерьте костюм-тройку, заменив блузу на жилет. А еще пристально присмотритесь к кроп-пиджакам: они добавляют образу характера.

На жінках чоловічі костюми теж сидять ідеально
Девушка в стильном костюме. Фото из Instagram

Объемный свитер

Без него уже трудно представить холодный сезон. Он мягкий, теплый, удобный и будет стильно смотреться почти с чем угодно. В этом году в моде интересные принты: сердечки для неформальных выходов, "гусиная лапка" или классическая клетка для офиса.

Без цього светра важко уявити холодний сезон
Объемный свитер. Фото из Instagram

А если душа просит бунта, то выбирайте свитера с элементами гранжа: рваные края, спущенные петли, небрежность — все это сейчас в тренде.

Юбка с разрезом

Эти детали давно стали фишкой современной моды. Они добавляют образам динамики, сексуальности и настроения. На показах продемонстрировали платья с асимметричными разрезами, юбки с высоким разрезом, брюки с вырезами по бокам или спереди. Все это не только для вечера. Многие модели легко интегрировать в повседневный гардероб.

Речі з розрізом те, на що варто звернути увагу в 2025
Юбка с разрезом. Фото из Instagram

Длинное пальто

Середины не будет. Этой осенью в тренде либо мини, либо макси. Юбки, пальто, брюки — все либо суперкороткое, либо максимально длинное.

Куди ж без довгого пальто цієї осені
Длинное пальто. Фото из Instagram

Мини-пальто удачно сочетаются с классическими джинсами или даже мини-платьем. А вот макси-брюки лучше выбирать в стиле палаццо или марлен — с высокой посадкой и обязательно "в пол".

Ранее мы писали о том, какая сумка не теряет актуальности уже много лет.

Также мы сообщали, какие аксессуары сделают любой образ стильным в 2025 году.

мода одежда тренды вещи стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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