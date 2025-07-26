Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортСмакШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїМодаРецептиТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Речі, що мають бути в гардеробі жінки після 40 — стильна база

Речі, що мають бути в гардеробі жінки після 40 — стильна база

Ua ru
Дата публікації: 26 липня 2025 18:09
Ідеальний одяг для жінок за 40 — підбірка необхідних речей для стильних образів
Жінка в білому костюмі. Фото: Freepik

Після 40 років будь-яка жінка прагне мати привабливий вигляд та шукає речі, які їй ідеально пасуватимуть. Одяг має підкреслювати переваги та вдало приховувати недоліки фігури, тому варто підійти до цього відповідально.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама
Читайте також:

Що одягати жінці після 40

Сорочка

Ця річ має бути в гардеробі кожної. Класична чи з незвичним дизайном — в будь-якому випадку сорочка стане базою, яку можна одягнути абсолютно під усе. Вона чудово поєднується з джинсами, спідницями чи штанами.

Які речі мають бути в жінок за 40
Блакитна сорочка. Фото з Instagram

Прямі джинси

Такий крій підкреслить вашу фігуру. Варто обирати якісний денім у темно-синьому, блакитному чи чорному кольорі. До джинсів пасуватимуть сорочки, футболки чи лонги. Все залежить від того, який образ ви хочете створити.

Які речі мають бути в жінок за 40
Прямі джинси. Фото з Instagram

Штани зі стрілками

Така модель додасть образу статусності. Джинси зі стрілкою — база, з якою можна створювати різноманітні елегантні й стильні образи. Додайте жакет чи сорочку для офісного стилю, чи кросівки й футболку для більш розслабленого аутфіту.

Які речі мають бути в жінок за 40
Штани зі стрілками. Фото з Instagram

Сукня міді

Така довжина сукні ідеально пасуватиме усім. Вона стане тією самою романтичною ноткою у вашому гардеробі. Елегантний образ з сукнею міді підходить і для роботи, і для вечірнього виходу.

Які речі мають бути в жінок за 40
Ніжна сукня. Фото з Instagram

Спідниця

Це ще одна річ, що має бути в кожному гардеробі. Спідницю можна стилізувати по-різному й поєднувати абсолютно з усім. Модель і тканина залежить лише від ваших уподобань.

Які речі мають бути в жінок за 40
Шкіряна спідниця. Фото з Instagram

У 40 років життя тільки набирає обертів, тож дозвольте собі проявлятись. Не бійтеся експериментувати, пробувати нові стилі та речі.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, як правильно носити довгі блузи у 2025 році.

Також ми розповідали про те, які джинси будуть актуальними й стильними круглий рік.

мода одяг тренди поради стиль
Ірина Нечутова - Редактор
Автор:
Ірина Нечутова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації