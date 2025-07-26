Ідеальний одяг для жінок за 40 — підбірка необхідних речей для стильних образів

Жінка в білому костюмі. Фото: Freepik

Після 40 років будь-яка жінка прагне мати привабливий вигляд та шукає речі, які їй ідеально пасуватимуть. Одяг має підкреслювати переваги та вдало приховувати недоліки фігури, тому варто підійти до цього відповідально.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Сорочка

Ця річ має бути в гардеробі кожної. Класична чи з незвичним дизайном — в будь-якому випадку сорочка стане базою, яку можна одягнути абсолютно під усе. Вона чудово поєднується з джинсами, спідницями чи штанами.

Блакитна сорочка. Фото з Instagram

Прямі джинси

Такий крій підкреслить вашу фігуру. Варто обирати якісний денім у темно-синьому, блакитному чи чорному кольорі. До джинсів пасуватимуть сорочки, футболки чи лонги. Все залежить від того, який образ ви хочете створити.

Прямі джинси. Фото з Instagram

Штани зі стрілками

Така модель додасть образу статусності. Джинси зі стрілкою — база, з якою можна створювати різноманітні елегантні й стильні образи. Додайте жакет чи сорочку для офісного стилю, чи кросівки й футболку для більш розслабленого аутфіту.

Штани зі стрілками. Фото з Instagram

Сукня міді

Така довжина сукні ідеально пасуватиме усім. Вона стане тією самою романтичною ноткою у вашому гардеробі. Елегантний образ з сукнею міді підходить і для роботи, і для вечірнього виходу.

Ніжна сукня. Фото з Instagram

Спідниця

Це ще одна річ, що має бути в кожному гардеробі. Спідницю можна стилізувати по-різному й поєднувати абсолютно з усім. Модель і тканина залежить лише від ваших уподобань.

Шкіряна спідниця. Фото з Instagram

У 40 років життя тільки набирає обертів, тож дозвольте собі проявлятись. Не бійтеся експериментувати, пробувати нові стилі та речі.

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