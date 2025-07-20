Довгі блузи стали трендом 2025 року — як їх стилізувати з джинсами

Ще один тренд з 2000-х повертається — як носити довгі блузи
У 2025 році в тренди повернулось немало культових речей з 2000-х. Серед них — довга блуза. Її можна стилізувати по-різному, але найліпше до неї пасуватимуть джинси.
Про це пише Vogue.
Ідеї образів з довгою блузою та джинсами
Прозора бохо-блуза та джинси slim
Зараз прозорі тканини знаходяться на піку популярності. Цього року такі блузи з'явились у подовжених варіантах та просто підкорили серця модниць. Вони легкі та елеганті, чудово поєднуються з джинсами slim.
Довга блуза зі шлейфом та джинси
Такий образ буде дуже елегантним та неформальним. Довга блуза зі шлейфом чудово поєднуватиметься з джинсами без декору. До цього луку пасуватимуть босоніжки на підборах й витончена невелика сумка.
Довга офісна сорочка та джинси
Якщо ви хочете навіть в офісі мати елегантний та стильний вигляд, поєднайте класичну подовжену сорочку з джинсами. Це безпрограшний варіант, що пасуватиме усім. Доповнять образ туфлі або босоніжки на підборах.
Бохо-блуза з принтом та джинси
Трендовими будуть довгі блузи з яскравими принтами — етнічними, геометричними чи квітковими. У поєднанні з однотонними джинсами такий лук матиме неперевершений вигляд. Доповніть його масивними прикрасами чи взуттям на платформі.
Образ з довгою блузою буде мати ефектний та сміливий вигляд. Вона підійде тим модницям, які не бояться заявити про свій стиль.
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