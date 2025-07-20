Довгі блузи стали трендом 2025 року — як їх стилізувати з джинсами

Дівчина у джинсах та блузі. Фото: Freepik

У 2025 році в тренди повернулось немало культових речей з 2000-х. Серед них — довга блуза. Її можна стилізувати по-різному, але найліпше до неї пасуватимуть джинси.

Про це пише Vogue.

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Ідеї образів з довгою блузою та джинсами

Прозора бохо-блуза та джинси slim

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Зараз прозорі тканини знаходяться на піку популярності. Цього року такі блузи з'явились у подовжених варіантах та просто підкорили серця модниць. Вони легкі та елеганті, чудово поєднуються з джинсами slim.

Прозора бохо-блуза та джинси slim. Фото: Vogue

Довга блуза зі шлейфом та джинси

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Такий образ буде дуже елегантним та неформальним. Довга блуза зі шлейфом чудово поєднуватиметься з джинсами без декору. До цього луку пасуватимуть босоніжки на підборах й витончена невелика сумка.

Довга блуза зі шлейфом та джинси. Фото: Vogue

Довга офісна сорочка та джинси

Якщо ви хочете навіть в офісі мати елегантний та стильний вигляд, поєднайте класичну подовжену сорочку з джинсами. Це безпрограшний варіант, що пасуватиме усім. Доповнять образ туфлі або босоніжки на підборах.

Довга офісна сорочка та джинси. Фото: Vogue

Бохо-блуза з принтом та джинси

Трендовими будуть довгі блузи з яскравими принтами — етнічними, геометричними чи квітковими. У поєднанні з однотонними джинсами такий лук матиме неперевершений вигляд. Доповніть його масивними прикрасами чи взуттям на платформі.

Бохо-блуза з принтом та джинси. Фото: Vogue

Образ з довгою блузою буде мати ефектний та сміливий вигляд. Вона підійде тим модницям, які не бояться заявити про свій стиль.

Нагадаємо, раніше ми писали про улюблені джинси Даші Квіткової.

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