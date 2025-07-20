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Головна Мода Ще один тренд з 2000-х повертається — як носити довгі блузи

Ще один тренд з 2000-х повертається — як носити довгі блузи

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 18:15
Довгі блузи стали трендом 2025 року — як їх стилізувати з джинсами
Дівчина у джинсах та блузі. Фото: Freepik

У 2025 році в тренди повернулось немало культових речей з 2000-х. Серед них — довга блуза. Її можна стилізувати по-різному, але найліпше до неї пасуватимуть джинси.

Про це пише Vogue.

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Ідеї образів з довгою блузою та джинсами

Прозора бохо-блуза та джинси slim

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Зараз прозорі тканини знаходяться на піку популярності. Цього року такі блузи з'явились у подовжених варіантах та просто підкорили серця модниць. Вони легкі та елеганті, чудово поєднуються з джинсами slim.

Прозора бохо-блуза та джинси slim
Прозора бохо-блуза та джинси slim. Фото: Vogue

Довга блуза зі шлейфом та джинси

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Такий образ буде дуже елегантним та неформальним. Довга блуза зі шлейфом чудово поєднуватиметься з джинсами без декору. До цього луку пасуватимуть босоніжки на підборах й витончена невелика сумка.

Прозора бохо-блуза та джинси slim
Довга блуза зі шлейфом та джинси. Фото: Vogue

Довга офісна сорочка та джинси

Якщо ви хочете навіть в офісі мати елегантний та стильний вигляд, поєднайте класичну подовжену сорочку з джинсами. Це безпрограшний варіант, що пасуватиме усім. Доповнять образ туфлі або босоніжки на підборах.

Прозора бохо-блуза та джинси slim
Довга офісна сорочка та джинси. Фото: Vogue

Бохо-блуза з принтом та джинси

Трендовими будуть довгі блузи з яскравими принтами — етнічними, геометричними чи квітковими. У поєднанні з однотонними джинсами такий лук матиме неперевершений вигляд. Доповніть його масивними прикрасами чи взуттям на платформі.

Прозора бохо-блуза та джинси slim
Бохо-блуза з принтом та джинси. Фото: Vogue

Образ з довгою блузою буде мати ефектний та сміливий вигляд. Вона підійде тим модницям, які не бояться заявити про свій стиль.

Нагадаємо, раніше ми писали про улюблені джинси Даші Квіткової.

Також ми розповідали про те, яка спідниця стала просто хітом цього сезону.

літо мода тренди стиль блузки
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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