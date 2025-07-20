Длинные блузы стали трендом 2025 года — как их стилизовать с джинсами

Девушка в джинсах и блузке. Фото: Freepik

В 2025 году в тренды вернулось немало культовых вещей из 2000-х. Среди них — длинная блуза. Ее можно стилизовать по-разному, но лучше всего к ней подойдут джинсы.

Об этом пишет Vogue.

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Идеи образов с длинной блузой и джинсами

Прозрачная бохо-блуза и джинсы slim

Сейчас прозрачные ткани находятся на пике популярности. В этом году такие блузы появились в удлиненных вариантах и просто покорили сердца модниц. Они легкие и элегантные, прекрасно сочетаются с джинсами slim.

Прозрачная бохо-блуза и джинсы slim. Фото: Vogue

Длинная блуза со шлейфом и джинсы

Такой образ будет очень элегантным и неформальным. Длинная блуза со шлейфом прекрасно будет сочетаться с джинсами без декора. К этому луку подойдут босоножки на каблуках и изящная небольшая сумка.

Длинная блуза со шлейфом и джинсы. Фото: Vogue

Длинная офисная рубашка и джинсы

Если вы хотите даже в офисе выглядеть элегантно и стильно, сочетайте классическую удлиненную рубашку с джинсами. Это беспроигрышный вариант, который подойдет всем. Дополнят образ туфли или босоножки на каблуке.

Длинная офисная рубашка и джинсы, фото: Vogue

Бохо-блуза с принтом и джинсы

Трендовыми будут длинные блузы с яркими принтами — этническими, геометрическими или цветочными. В сочетании с однотонными джинсами такой лук будет иметь непревзойденный вид. Дополните его массивными украшениями или обувью на платформе.

Бохо-блуза с принтом и джинсы. Фото: Vogue

Образ с длинной блузой будет иметь эффектный и смелый вид. Она подойдет тем модницам, которые не боятся заявить о своем стиле.

Напомним, ранее мы писали о любимых джинсах Даши Квитковой.

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