Універсальні джинси на літо і навіть осінь — як їх носить Даша Квіткова

Даша Квіткова. Фото: Instagram/kvittkova

Не втомлюємося захоплюватися стилем Даші Квіткової — їй вдається поєднувати моду й комфорт так, що хочеться зберігати кожен її образ. Хоча сукні — не її улюблений вибір, зазначимо, що в них вона має чудовий вигляд. Але все ж найчастіше в повсякденному житті Даша обирає штани й робить це зі смаком.

Про її улюблену модель джинсів розповість Новини.LIVE.

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Ми зазирнули на її Instagram і помітили цікаву закономірність: цього сезону вона явно "в темі" — віддає перевагу широким прямим джинсам, які зараз буквально на піку популярності. Вони не тільки зручні, а й суперуніверсальні — підходять до будь-якої ситуації: можна носити їх і на кожен день, і на зустріч, і навіть на вечерю в місті.

Квіткова в білих штанах. Фото: Instagram/kvittkova

Їхній головний плюс — можливість легко змінювати настрій образу. Одягнув білу футболку — вийшов relaxed street-style. Додав жакет і туфлі — й вийде вже цілком офісний лук. А якщо обрати топ і босоніжки на підборах, то вийде вдалий варіант образу на вечір. Широкі джинси чудово комбінуються з будь-яким верхом: від базових футболок і кроп-топів до сорочок, светрів і навіть тренчів.

Сірі прямі джинси. Фото: Instagram/kvittkova

У гардеробі Даші такі моделі є і в темних, і в світлих відтінках. Їй не страшні модні експерименти: вона однаково органічний має вигляд як у кросівках, так і в елегантних підборах. І саме в таких образах ми бачимо головне — стиль без зусиль, природний і завжди влучний.

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