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Главная Мода Джинсы, которые носит Квиткова, стильно смотрятся с чем угодно

Джинсы, которые носит Квиткова, стильно смотрятся с чем угодно

Ua ru
Дата публикации 17 июля 2025 11:14
Универсальные джинсы на лето и даже осень — как их носит Даша Квиткова
Даша Квиткова. Фото: Instagram/kvittkova

Не устаем восхищаться стилем Даши Квитковой — ей удается сочетать моду и комфорт так, что хочется хранить каждый ее образ. Хотя платья — не ее любимый выбор, но отметим, в них она выглядит отлично. Но все же чаще всего в повседневной жизни Даша выбирает брюки и делает это со вкусом.

О ее любимой модели джинсов расскажет Новини.LIVE.

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Мы заглянули на ее Instagram и заметили интересную закономерность: в этом сезоне она явно "в теме" — отдает предпочтение широким прямым джинсам, которые сейчас буквально на пике популярности. Они не только удобны, но и суперуниверсальны — подходят к любой ситуации: можно носить их и на каждый день, и на встречу, и даже на ужин в городе.

Стильний вибір штанів від Квіткової
Квіткова в белых брюках. Фото: Instagram/kvittkova

Их главный плюс — возможность легко менять настроение образа. Надел белую футболку — получился relaxed street-style. Добавил жакет и туфли, и получится уже вполне офисный лук. А если выбрать топ и босоножки на каблуке, то получится удачный вариант образа на вечер. Широкие джинсы отлично комбинируются с любым верхом: от базовых футболок и кроп-топов до рубашек, свитеров и даже тренчей.

Широкі штани в числі улюблених в Квіткової
Прямые джинсы серого цвета. Фото: Instagram/kvittkova

В гардеробе Даши такие модели есть и в темных, и в светлых оттенках. Ей не страшны модные эксперименты: она одинаково органично выглядит как в кроссовках, так и в элегантных каблуках. И именно в таких образах мы видим главное — стиль без усилий, естественный и всегда точный.

Ранее мы писали о том, какие джинсы фактически никогда не теряют актуальность.

Также мы сообщали, какие джинсы делают фигуру более привлекательной.

мода знаменитости стиль 2025 год штаны
Юлия Печерская - Редактор
Автор:
Юлия Печерская
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