Спідниця, яка підкорила це літо — рожева і вся у лелітках

Дівчина в спідниці. Фото: Freepik

Цього літа в моду знову увірвалась одна з тих речей, які змушують серце битися швидше. Йдеться про рожеву спідницю з лелітками — таку яскраву, блискучу й водночас по-дитячому зворушливу. Вона має такий вигляд, ніби хтось упіймав шматочок вечірки і перетворив його на елемент гардероба. І саме ця спідниця стала справжньою модною зіркою сезону 2025.

Про це пише Vogue.

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Її обожнюють за настрій. До речі, рожевий колір, блиск леліток, легкий крій — все це в дусі Керрі Бредшоу. Тієї самої, що колись навчила нас не боятись бути собою, навіть коли йдеш у спідниці з фатину посеред дня. Іспанський бренд Hand Over точно знав, що робить, коли випустив модель Camillo. Засновниця марки Аріадна Діас явно натхненно переглядала "Секс і місто".

Спідниця з лелітками. Фото: Vogue

Але головне, як її носити. Щоб не мати такий вигляд ніби на шляху до новорічної вечірки, краще поєднувати її з простими речами. Білий топ на бретелях, звичайна сорочка, легка футболка — от вже готовий баланс. Удень носіть з балетками або сандалями, а увечері обирайте підбори чи мюлі й трохи масивних сережок. Макіяж краще зробити мінімальний, а волосся залишити розпущеними. І тоді цей блиск грає на вашу користь.

Спідниця в образі. Фото: Vogue

Одним словом, ця спідниця не просто тренд — це річ, яка дарує настрій. У такій спідниці хочеться танцювати, мріяти й жити на повну. І цього літа вона точно створена для того, щоб нею насолоджуватись — щодня, без приводу.

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