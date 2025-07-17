Спідниця, яка підкорила це літо — рожева і вся у лелітках

Уся увага на рожеву спідницю — модний хіт сезону
Цього літа в моду знову увірвалась одна з тих речей, які змушують серце битися швидше. Йдеться про рожеву спідницю з лелітками — таку яскраву, блискучу й водночас по-дитячому зворушливу. Вона має такий вигляд, ніби хтось упіймав шматочок вечірки і перетворив його на елемент гардероба. І саме ця спідниця стала справжньою модною зіркою сезону 2025.
Про це пише Vogue.
За що усі полюбили цю спідницю
Її обожнюють за настрій. До речі, рожевий колір, блиск леліток, легкий крій — все це в дусі Керрі Бредшоу. Тієї самої, що колись навчила нас не боятись бути собою, навіть коли йдеш у спідниці з фатину посеред дня. Іспанський бренд Hand Over точно знав, що робить, коли випустив модель Camillo. Засновниця марки Аріадна Діас явно натхненно переглядала "Секс і місто".
Але головне, як її носити. Щоб не мати такий вигляд ніби на шляху до новорічної вечірки, краще поєднувати її з простими речами. Білий топ на бретелях, звичайна сорочка, легка футболка — от вже готовий баланс. Удень носіть з балетками або сандалями, а увечері обирайте підбори чи мюлі й трохи масивних сережок. Макіяж краще зробити мінімальний, а волосся залишити розпущеними. І тоді цей блиск грає на вашу користь.
Одним словом, ця спідниця не просто тренд — це річ, яка дарує настрій. У такій спідниці хочеться танцювати, мріяти й жити на повну. І цього літа вона точно створена для того, щоб нею насолоджуватись — щодня, без приводу.
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