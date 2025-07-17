Юбка, которая покорила это лето — розовая и вся в пайетках

Девушка в юбке. Фото: Freepik

Этим летом в моду снова ворвалась одна из тех вещей, которые заставляют сердце биться быстрее. Речь о розовой юбке с пайетками — такой яркой, блестящей и одновременно по-детски трогательной. Она выглядит так, будто кто-то поймал кусочек вечеринки и превратил его в элемент гардероба. И именно эта юбка стала настоящей модной звездой сезона 2025.

Об этом пишет Vogue.

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За что все полюбили эту юбку

Ее обожают за настроение. Кстати, розовый цвет, блеск пайеток, легкий крой — все это в духе Кэрри Брэдшоу. Той самой, что когда-то научила нас не бояться быть собой, даже когда идешь в юбке из фатина посреди дня. Испанский бренд Hand Over точно знал, что делает, когда выпустил модель Camillo. Основательница марки Ариадна Диас явно вдохновенно пересматривала "Секс в большом городе".

Юбка с пайетками. Фото: Vogue

Но главное, как ее носить. Чтобы не выглядеть как будто на пути к новогодней вечеринке, лучше сочетать ее с простыми вещами. Белый топ на бретелях, обычная рубашка, легкая футболка — вот уже готовый баланс. Днем носите с балетками или сандалиями, а вечером выбирайте каблуки или мюли и немного массивных сережек. Макияж лучше сделать минимальный, а волосы оставить распущенными. И тогда этот блеск играет в вашу пользу.

Юбка в образе. Фото: Vogue

Одним словом, эта юбка не просто тренд — это вещь, которая дарит настроение. В такой юбке хочется танцевать, мечтать и жить на полную. И этим летом она точно создана для того, чтобы ею наслаждаться — каждый день, без повода.

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