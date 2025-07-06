Наймодніша спідниця літа 2025 — ідеї вишуканих образів з нею

Літній образ. Фото: Freepik

Головним трендом цього літа стала біла довга спідниця. Вона підкорила серця модниць своєю простотою та водночас елегантністю. Образи з нею мають особливий романтичний шарм.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

Реклама

Читайте також:

З чим носити білу довгу спідницю

Біла спідниця та топ

Легка біла спідниця ідеально поєднається з топом. Додайте стильні аксесуари, аби довершити лук. Взуття обирайте на свій смак — балетки, в'єтнамки чи кеди. Цей образ буде комфортним у спекотні літні дні та нікого не залишить байдужим.

Біла спідниця та топ. Фото з Instagram

Футболка і біла спідниця

Один з найпростіших способів стилізувати довгу білу спідницю — поєднати її з простою базовою майкою. Додайте світле взуття, невеличку сумку й ваш елегантний образ готовий. Так можна і на роботу піти, і в ресторан сходити.

Біла спідниця і футболка. Фото з Instagram

Біла спідниця та яскраве взуття

Ще один досить незвичний, але цікавий образ можна створити за допомогою акцентної футболки та взуття. Додайте до білої спідниці широкий верх та яскраві кеди й стильний образ вам гарантовано.

Біла спідниця, футболка і кеди. Фото з Instagram

Біла спідниця та чорний топ

Для романтичного та елегантного образу поєднайте білу спідницю з чорним коротким топом та взуттям на підборах. Це підкреслить талію й зробить ваш лук жіночним та ніжним.

Елегантний образ з білою спідницею. Фото з Instagram

Біла спідниця — це база, яку можна поєднувати з усім. Вона пасуватиме до особливих подій чи повсякденних луків.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які кросівки стали найпопулярнішими цього літа.

Також ми розповідали про топ найстильніших речей, які цього сезону хочуть усі модниці.