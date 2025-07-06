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Главная Мода Какая юбка стала хитом этого лета — ее хотят абсолютно все

Какая юбка стала хитом этого лета — ее хотят абсолютно все

Ua en ru
Дата публикации 6 июля 2025 11:15
Самая модная юбка лета 2025 — идеи изысканных образов с ней
Летний образ. Фото: Freepik

Главным трендом этого лета стала белая длинная юбка. Она покорила сердца модниц своей простотой и одновременно элегантностью. Образы с ней имеют особый романтический шарм.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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С чем носить белую длинную юбку с белой юбкой

Белая юбка и топ

Легкая белая юбка идеально сочетается с топом. Добавьте стильные аксессуары, чтобы завершить лук. Обувь выбирайте на свой вкус — балетки, вьетнамки или кеды. Этот образ будет комфортным в жаркие летние дни и никого не оставит равнодушным.

З чим носити білу довгу спідницю
Белая юбка и топ. Фото из Instagram

Футболка и белая юбка

Один из самых простых способов стилизовать длинную белую юбку — совместить ее с простой базовой майкой. Добавьте светлую обувь, небольшую сумку и ваш элегантный образ готов. Так можно и на работу пойти, и в ресторан сходить.

З чим носити білу довгу спідницю
Белая юбка и футболка. Фото из Instagram

Белая юбка и яркая обувь

Еще один довольно необычный, но интересный образ можно создать с помощью акцентной футболки и обуви. Добавьте к белой юбке широкий верх и яркие кеды и стильный образ вам гарантирован.

З чим носити білу довгу спідницю
Белая юбка, футболка и кеды. Фото из Instagram

Белая юбка и черный топ

Для романтичного и элегантного образа сочетайте белую юбку с черным коротким топом и обувью на каблуках. Это подчеркнет талию и сделает ваш лук женственным и нежным.

З чим носити білу довгу спідницю
Элегантный образ с белой юбкой. Фото из Instagram

Белая юбка — это база, которую можно сочетать со всем. Она подойдет к особым событиям или повседневным лукам.

Напомним, ранее мы писали о том, какие кроссовки стали самыми популярными этим летом.

Также мы рассказывали о топе самых стильных вещей, которые в этом сезоне хотят все модницы.

мода одежда тренды образ стиль
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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