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Головна Мода Уже кілька років у тренді — спідниця, що всім личить

Уже кілька років у тренді — спідниця, що всім личить

Ua en ru
Дата публікації: 26 червня 2025 08:40
Спідниця, що не виходить з моди роками — як її стилізувати у 2025
Дівчина в спідниці. Фото: Freepik
Ключові моменти Спідниця, яка зробить будь-який образ особливим

Цього літа бохо повертається — не гучно, без перебору з аксесуарами, а майже по-тихому. Він став тоншим, дорослішим, але зберіг свій головний шарм — свободу й легкість. У центрі цього оновлення біла спідниця з воланами. Вона довга, повітряна, трохи прозора, з кількома шарами, які танцюють при кожному русі. Це саме та річ, яку хочеться носити щодня — без приводу, просто тому, що зручно й красиво.

Новини.LIVE розповість про неї більше.

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Спідниця, яка зробить будь-який образ особливим

Ця спідниця універсальна. Вона пасує жінкам будь-якого віку. Молодші можуть носити її з топами-хустками чи кроп-топами, додаючи до образу трохи наївності й літньої безтурботності. Старші жінки можуть поєднувати з лляною сорочкою, широким светром або м’яким трикотажем. І в обох випадках — вце буде мати актуальний й по-своєму елегантний вигляд. Тут немає вікових обмежень, бо бохо — це не про вік, а про стан душі.

Спідниця з воланами ще досі в моді
Спідниця в образі. Фото з Instagram

Chloé першими задали настрій: їхні максі-спідниці з легких тканин нагадують про ніжну естетику початку 2000-х. Тим, хто любить візерунки, варто подивитися на Zimmermann з фірмовими воланами, пастельними квітами й мереживом broderie anglaise. А Isabel Marant вже давно довели: біла спідниця з широким ременем — це база для стильного літнього образу, незалежно від того, 25 вам чи 55.

Максі-спідниця з легких тканин - завжди вдала інвестиція
Спідниця з воланами. Фото з Instagram

У 2025 році бохо — це не про шоу, це про відчуття себе. Ніяких складних форм, ніякої суєти. Просто речі, які дихають разом з вами. І коли на вулиці спека, а душа просить простоти — саме ця спідниця стане вашим найкращим вибором.

Раніше ми писали про те, яка одна річ пасує майже до всього і актуальна круглий рік.

Також ми повідомляли, які речі з минулого літа знадобляться і цього року.

мода тренди стиль спідниці 2025 рік
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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