Спідниця, що не виходить з моди роками — як її стилізувати у 2025

Дівчина в спідниці. Фото: Freepik

Цього літа бохо повертається — не гучно, без перебору з аксесуарами, а майже по-тихому. Він став тоншим, дорослішим, але зберіг свій головний шарм — свободу й легкість. У центрі цього оновлення біла спідниця з воланами. Вона довга, повітряна, трохи прозора, з кількома шарами, які танцюють при кожному русі. Це саме та річ, яку хочеться носити щодня — без приводу, просто тому, що зручно й красиво.

Новини.LIVE розповість про неї більше.

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Ця спідниця універсальна. Вона пасує жінкам будь-якого віку. Молодші можуть носити її з топами-хустками чи кроп-топами, додаючи до образу трохи наївності й літньої безтурботності. Старші жінки можуть поєднувати з лляною сорочкою, широким светром або м’яким трикотажем. І в обох випадках — вце буде мати актуальний й по-своєму елегантний вигляд. Тут немає вікових обмежень, бо бохо — це не про вік, а про стан душі.

Спідниця в образі. Фото з Instagram

Chloé першими задали настрій: їхні максі-спідниці з легких тканин нагадують про ніжну естетику початку 2000-х. Тим, хто любить візерунки, варто подивитися на Zimmermann з фірмовими воланами, пастельними квітами й мереживом broderie anglaise. А Isabel Marant вже давно довели: біла спідниця з широким ременем — це база для стильного літнього образу, незалежно від того, 25 вам чи 55.

Спідниця з воланами. Фото з Instagram

У 2025 році бохо — це не про шоу, це про відчуття себе. Ніяких складних форм, ніякої суєти. Просто речі, які дихають разом з вами. І коли на вулиці спека, а душа просить простоти — саме ця спідниця стане вашим найкращим вибором.

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