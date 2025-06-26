Юбка, что не выходит из моды годами — как ее стилизовать в 2025 году

Девушка в юбке. Фото: Freepik

Этим летом бохо возвращается — не громко, без перебора с аксессуарами, а почти по-тихому. Он стал тоньше, взрослее, но сохранил свой главный шарм — свободу и легкость. В центре этого обновления белая юбка с воланами. Она длинная, воздушная, немного прозрачная, с несколькими слоями, которые танцуют при каждом движении. Это именно та вещь, которую хочется носить каждый день — без повода, просто потому, что удобно и красиво.

Новини.LIVE расскажет о ней больше.

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Юбка, которая сделает любой образ особенным

Эта юбка универсальна. Она подходит женщинам любого возраста. Молодые могут носить ее с топами-платками или кроп-топами, добавляя в образ немного наивности и летней беззаботности. Женщины постарше могут сочетать со льняной рубашкой, широким свитером или мягким трикотажем. И в обоих случаях — это будет выглядеть актуально и по-своему элегантно. Здесь нет возрастных ограничений, потому что бохо — это не о возрасте, а о состоянии души.

Юбка в образе. Фото из Instagram

Chloé первыми задали настроение: их макси-юбки из легких тканей напоминают о нежной эстетике начала 2000-х. Любителям узоров стоит посмотреть на Zimmermann с фирменными воланами, пастельными цветами и кружевом broderie anglaise. А Isabel Marant уже давно доказали: белая юбка с широким ремнем — это база для стильного летнего образа, независимо от того, 25 вам или 55.

Юбка с воланами. Фото из Instagram

В 2025 году бохо — это не про шоу, это про ощущение себя. Никаких сложных форм, никакой суеты. Просто вещи, которые дышат вместе с вами. И когда на улице жара, а душа просит простоты — именно эта юбка станет вашим лучшим выбором.

Ранее мы писали о том, какая одна вещь подходит почти ко всему и актуальна круглый год.

Также мы сообщали, какие вещи из прошлого лета пригодятся и в этом году.