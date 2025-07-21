Спідниця в стилі сафарі в тренді 2025 — головна річ для стильних виходів

Дівчина в спідниці. Фото: Freepik

Сафарі — це не просто стиль, а більше навіть про впевненість у собі. І серед усього, що робить цей напрям у моді таким особливим, спідниця займає ледь не головне місце. Та сама річ, яка "виручає", коли починається вагання, що ж вдягти.

Новини.LIVE розповість про цю спідницю більше.

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У чому магія цієї спідниці

Якщо коротко — це спідниця, у яку можна залізти з ранку, прожити в ній активний день і почуватися комфортно. Стилісти радять віддавати переваги натуральним тканинам (бавовна, льон), кольорам землі (олива, хакі, теплий пісок), функціональним деталям (кишені, пояс, ґудзики).

Спідниця в стилі сафарі. Фото з Instagram

Така спідниця ніби створена для міських мандрів, поїздок за місто або просто активного життя у спекотному місті. А ще вона універсальна. Стилісти називають її "літньою відповіддю на джинси" — ті самі переваги, але легше, свіже, жіночніше.

З яким одягом поєднувати цю спідницю

До цих речей спідниця в стилі сафарі буде пасувати найбільше:

базові майки та футболки (білі, чорні, графітові);

сорочки — лляні чи денім;

топи у стилі бандо, якщо хочеться трохи гламуру;

взуття на плоскому ходу — сандалі, кеди, балетки, або навіть м’які шкіряні черевики.

Спідниця міді. Фото з Instagram

І ще важливо: ця спідниця любить деталі. Додайте шкіряну сумку через плече, плетений пояс, окуляри з теплою оправою — тоді у вас вийде образ аже не просто "сафарі", а "сафарі-шик".

Костюм в стилі сафарі. Фото з Instagram

І найприємніше те, що такий елемент гардероба не вийде з моди за один сезон. Тож замість "літнього роману" — це буде довготривалий стильний союз.

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