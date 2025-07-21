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Головна Мода Спідниця в стилі сафарі підкорює 2025 рік — з чим носити

Спідниця в стилі сафарі підкорює 2025 рік — з чим носити

Ua ru
Дата публікації: 21 липня 2025 11:14
Спідниця в стилі сафарі в тренді 2025 — головна річ для стильних виходів
Дівчина в спідниці. Фото: Freepik

Сафарі — це не просто стиль, а більше навіть про впевненість у собі. І серед усього, що робить цей напрям у моді таким особливим, спідниця займає ледь не головне місце. Та сама річ, яка "виручає", коли починається вагання, що ж вдягти.

Новини.LIVE розповість про цю спідницю більше.

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У чому магія цієї спідниці

Якщо коротко — це спідниця, у яку можна залізти з ранку, прожити в ній активний день і почуватися комфортно. Стилісти радять віддавати переваги натуральним тканинам (бавовна, льон), кольорам землі (олива, хакі, теплий пісок), функціональним деталям (кишені, пояс, ґудзики).

Ця спідниця в тренді буде не один рік
Спідниця в стилі сафарі. Фото з Instagram

Така спідниця ніби створена для міських мандрів, поїздок за місто або просто активного життя у спекотному місті. А ще вона універсальна. Стилісти називають її "літньою відповіддю на джинси" — ті самі переваги, але легше, свіже, жіночніше.

З яким одягом поєднувати цю спідницю

До цих речей спідниця в стилі сафарі буде пасувати найбільше:

  •  базові майки та футболки (білі, чорні, графітові);
  •  сорочки — лляні чи денім;
  •  топи у стилі бандо, якщо хочеться трохи гламуру;
  • взуття на плоскому ходу — сандалі, кеди, балетки, або навіть м’які шкіряні черевики.
Спідниця в цьому стилі може бути як довга, так і міні
Спідниця міді. Фото з Instagram

І ще важливо: ця спідниця любить деталі. Додайте шкіряну сумку через плече, плетений пояс, окуляри з теплою оправою — тоді у вас вийде образ аже не просто "сафарі", а "сафарі-шик".

Спідниця, що може стати родзинкою образу
Костюм в стилі сафарі. Фото з Instagram

І найприємніше те, що такий елемент гардероба не вийде з моди за один сезон. Тож замість "літнього роману" — це буде довготривалий стильний союз.

Раніше ми писали про те, які речі втратили актуальність цього року.

Також ми повідомляли, що рожева спідниця стала справжнім хітом цього сезону.

мода тренди стиль спідниці 2025 рік
Юлія Хівренко - редактор
Автор:
Юлія Хівренко
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