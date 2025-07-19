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Головна Мода Які речі будуть старити образ — вони більше не актуальні

Які речі будуть старити образ — вони більше не актуальні

Ua ru
Дата публікації: 19 липня 2025 08:40
Який одяг буде старити образ —  топ речей, що додадуть віку всім
Дівчина у сукні та капелюсі. Фото: Freepik

Одяг — це дієвий інструмент, який може додати привабливості та приховати недоліки. Однак, якщо підібрати його неправильно, все може повернутися навпаки. Деякі речі здатні миттєво додати жінці віку.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Які речі будуть старити образ

Спідниці максі

Така модель може зробити жінку візуально старшою. Особливо віку додадуть темні кольори чи "важкі" тканини. Образ із максіспідницею дійсно буде старомодним через довжину. Краще обирати варіанти міні чи міді, якщо ви хочете мати молодший вигляд.

Які речі будуть старити образ
Максіспідниця. Фото з Instagram

Сукні з великими квітами

Ніжні сукні з невеликими принтами можуть додати свіжості та чарівності. Однак варіанти з масивними квітами лише зроблять образ старішим. Особливо яскраво такий ефект проявляється на сукнях темного кольору. Краще віддайте перевагу однотонним варіантам.

Які речі будуть старити образ
Сукня з великими квітами. Фото з Instagram

Капрі

Хоча цього літа в моду знову повернулися капрі, носити їх варто обережно. Така модель штанів може додати віку. Капрі укорочують ноги та роблять фігуру непропорційною. Аби образ з ними мав стильний й красивий вигляд, доведеться неабияк постаратись.

Які речі будуть старити образ
Капрі. Фото з Instagram

Звичайно, не варто бігти й негайно викидати всі ці речі із шафи, однак носити їх варто з обережністю. Якщо правильно стилізувати цей одяг, образ вдасться врятувати.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які речі більше не в моді, за версією Андре Тана.

Також ми розповідали про те, які тренди здивували цього літа абсолютно всіх.

мода одяг поради стиль антитренди
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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