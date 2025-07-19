Какая одежда будет старить образ — топ вещей, которые состарят всех

Девушка в платье и шляпе. Фото: Freepik

Одежда — это действенный инструмент, который может добавить привлекательности и скрыть недостатки. Однако, если подобрать ее неправильно, все может повернуться наоборот. Некоторые вещи способны мгновенно добавить женщине возраста.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Макси-юбка

Такая модель может сделать женщину визуально старше. Особенно возраста добавят темные цвета или "тяжелые" ткани. Образ с макси-юбкой действительно будет старомодным из-за длины. Лучше выбирать варианты мини или миди, если вы хотите выглядеть моложе.

Макси-юбка. Фото из Instagram

Платья с крупными цветами

Нежные платья с небольшими принтами могут добавить свежести и очарования. Однако варианты с массивными цветами лишь сделают образ более старым. Особенно ярко такой эффект проявляется на платьях темного цвета. Лучше отдайте предпочтение однотонным вариантам.

Платье с крупными цветами. Фото из Instagram

Капри

Хотя и этим летом в моду снова вернулись капри, носить их стоит осторожно. Такая модель брюк может добавить возраста. Капри укорачивают ноги и делают фигуру непропорциональной. Чтобы образ с ними выглядел стильно и красиво, придется изрядно постараться.

Капри. Фото из Instagram

Конечно, не стоит бежать и немедленно выбрасывать все эти вещи из шкафа, однако носить их стоит с осторожностью. Если правильно стилизовать эту одежду, образ удастся спасти.

Напомним, ранее мы писали о том, какие вещи больше не в моде, по версии Андре Тана.

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