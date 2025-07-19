Видео
Иконка - поддержать ЗСУ Поддержать ЗСУ
Україна
Новости Армия Экономика Спорт Видео
УкраинаВоенная экономикаНовости дняРецепты АрхивДомИндустрииПсихологияСпортВкусШоу-бизнес 1МедцентрНедвижимостьШоу-бизнесАрмияЭксклюзивШоу и звездыЭкономикаКиноХроникиШтабАвтоВойнаАктуальноПромоЕвровидениеВалютаЕвровидение1ПогодаВойскоITУкраина АрхивШоу-бизнес --ЗвездыМирТЦК та СПВоенныйЛайфхакиВойна 2024ДеньгиНаукаСветЕдаРезервСегодняОгоМобилизацияWowВСУФинансистЖивотныеСадSuperЭкономистКурсОбществоПроисшествияРынок трудаКомбатДемобилизацияSmartЭкономика 2024КухняПсихология 1ЛайфстайлБоксЗдоровьеПраздники1Дом 2024Здоровье +ТехноТЦКLifeЛьвовПолитикаПраздникиМетеоТехнологииФинансыИнвестицииМодаРецептыТуризм

Популярные запросы

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армия
Вкус
Военная экономика
Дом
Инвестиции
Индустрии
Кино
Львов
Медцентр
Метео
Мобилизация
Мода
Недвижимость
Новости дня
Праздники
Промо
Психология
Рецепты
Рынок труда
Спорт
Технологии
Туризм
ТЦК
Финансы
Хроники
Штаб
Экономика
Эксклюзив
Видео

Соцсети

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Главная Мода Какие вещи будут старить образ — они больше не актуальны

Какие вещи будут старить образ — они больше не актуальны

Ua ru
Дата публикации 19 июля 2025 08:40
Какая одежда будет старить образ — топ вещей, которые состарят всех
Девушка в платье и шляпе. Фото: Freepik

Одежда — это действенный инструмент, который может добавить привлекательности и скрыть недостатки. Однако, если подобрать ее неправильно, все может повернуться наоборот. Некоторые вещи способны мгновенно добавить женщине возраста.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

Реклама
Читайте также:

Какие вещи будут старить образ

Макси-юбка

Такая модель может сделать женщину визуально старше. Особенно возраста добавят темные цвета или "тяжелые" ткани. Образ с макси-юбкой действительно будет старомодным из-за длины. Лучше выбирать варианты мини или миди, если вы хотите выглядеть моложе.

Які речі будуть старити образ
Макси-юбка. Фото из Instagram

Платья с крупными цветами

Нежные платья с небольшими принтами могут добавить свежести и очарования. Однако варианты с массивными цветами лишь сделают образ более старым. Особенно ярко такой эффект проявляется на платьях темного цвета. Лучше отдайте предпочтение однотонным вариантам.

Які речі будуть старити образ
Платье с крупными цветами. Фото из Instagram

Капри

Хотя и этим летом в моду снова вернулись капри, носить их стоит осторожно. Такая модель брюк может добавить возраста. Капри укорачивают ноги и делают фигуру непропорциональной. Чтобы образ с ними выглядел стильно и красиво, придется изрядно постараться.

Які речі будуть старити образ
Капри. Фото из Instagram

Конечно, не стоит бежать и немедленно выбрасывать все эти вещи из шкафа, однако носить их стоит с осторожностью. Если правильно стилизовать эту одежду, образ удастся спасти.

Напомним, ранее мы писали о том, какие вещи больше не в моде, по версии Андре Тана.

Также мы рассказывали о том, какие тренды удивили этим летом абсолютно всех.

мода одежда советы стиль антитренды
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации