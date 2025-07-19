Какая одежда будет старить образ — топ вещей, которые состарят всех

Какие вещи будут старить образ — они больше не актуальны
Одежда — это действенный инструмент, который может добавить привлекательности и скрыть недостатки. Однако, если подобрать ее неправильно, все может повернуться наоборот. Некоторые вещи способны мгновенно добавить женщине возраста.
Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.
Какие вещи будут старить образ
Макси-юбка
Такая модель может сделать женщину визуально старше. Особенно возраста добавят темные цвета или "тяжелые" ткани. Образ с макси-юбкой действительно будет старомодным из-за длины. Лучше выбирать варианты мини или миди, если вы хотите выглядеть моложе.
Платья с крупными цветами
Нежные платья с небольшими принтами могут добавить свежести и очарования. Однако варианты с массивными цветами лишь сделают образ более старым. Особенно ярко такой эффект проявляется на платьях темного цвета. Лучше отдайте предпочтение однотонным вариантам.
Капри
Хотя и этим летом в моду снова вернулись капри, носить их стоит осторожно. Такая модель брюк может добавить возраста. Капри укорачивают ноги и делают фигуру непропорциональной. Чтобы образ с ними выглядел стильно и красиво, придется изрядно постараться.
Конечно, не стоит бежать и немедленно выбрасывать все эти вещи из шкафа, однако носить их стоит с осторожностью. Если правильно стилизовать эту одежду, образ удастся спасти.
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