Юбка в стиле сафари в тренде 2025 — главная вещь для стильных выходов

Юбка в стиле сафари покоряет 2025 год — с чем носить
Сафари — это не просто стиль, а больше даже об уверенности в себе. И среди всего, что делает это направление в моде таким особенным, юбка занимает едва ли не главное место. Та самая вещь, которая "выручает", когда начинается колебание, что же надеть.
Новини.LIVE расскажет об этой юбке больше.
В чем магия этой юбки
Если коротко — это юбка, в которую можно залезть с утра, прожить в ней активный день и чувствовать себя комфортно. Стилисты советуют отдавать предпочтения натуральным тканям (хлопок, лен), цветам земли (олива, хаки, теплый песок), функциональным деталям (карманы, пояс, пуговицы).
Такая юбка будто создана для городских путешествий, поездок за город или просто активной жизни в жарком городе. А еще она универсальна. Стилисты называют ее "летним ответом на джинсы" — те же преимущества, но легче, свежее, женственнее.
С какой одеждой сочетать эту юбку
К этим вещам юбка в стиле сафари будет подходить больше всего:
- базовые майки и футболки (белые, черные, графитовые);
- рубашки — льняные или деним;
- топы в стиле бандо, если хочется немного гламура;
- обувь на плоском ходу — сандалии, кеды, балетки, или даже мягкие кожаные ботинки.
И еще важно: эта юбка любит детали. Добавьте кожаную сумку через плечо, плетеный пояс, очки с теплой оправой — тогда у вас получится образ не просто "сафари", а "сафари-шик".
И самое приятное то, что такой элемент гардероба не выйдет из моды за один сезон. Так что вместо "летнего романа" — это будет долговременный стильный союз.
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