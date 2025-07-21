Юбка в стиле сафари в тренде 2025 — главная вещь для стильных выходов

Девушка в юбке. Фото: Freepik

Сафари — это не просто стиль, а больше даже об уверенности в себе. И среди всего, что делает это направление в моде таким особенным, юбка занимает едва ли не главное место. Та самая вещь, которая "выручает", когда начинается колебание, что же надеть.

Новини.LIVE расскажет об этой юбке больше.

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В чем магия этой юбки

Если коротко — это юбка, в которую можно залезть с утра, прожить в ней активный день и чувствовать себя комфортно. Стилисты советуют отдавать предпочтения натуральным тканям (хлопок, лен), цветам земли (олива, хаки, теплый песок), функциональным деталям (карманы, пояс, пуговицы).

Юбка в стиле сафари. Фото из Instagram

Такая юбка будто создана для городских путешествий, поездок за город или просто активной жизни в жарком городе. А еще она универсальна. Стилисты называют ее "летним ответом на джинсы" — те же преимущества, но легче, свежее, женственнее.

С какой одеждой сочетать эту юбку

К этим вещам юбка в стиле сафари будет подходить больше всего:

базовые майки и футболки (белые, черные, графитовые);

рубашки — льняные или деним;

топы в стиле бандо, если хочется немного гламура;

обувь на плоском ходу — сандалии, кеды, балетки, или даже мягкие кожаные ботинки.

Юбка миди. Фото из Instagram

И еще важно: эта юбка любит детали. Добавьте кожаную сумку через плечо, плетеный пояс, очки с теплой оправой — тогда у вас получится образ не просто "сафари", а "сафари-шик".

Костюм в стиле сафари. Фото из Instagram

И самое приятное то, что такой элемент гардероба не выйдет из моды за один сезон. Так что вместо "летнего романа" — это будет долговременный стильный союз.

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