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Головна Мода Образи з найуніверсальнішими джинсами — актуальні весь рік

Образи з найуніверсальнішими джинсами — актуальні весь рік

Ua ru
Дата публікації: 20 липня 2025 08:40
Які джинси будуть в моді в будь-який сезон — найкращі образи з ними
Джинси та взуття. Фото: Freepik

Джинси — це, мабуть, улюблена річ в гардеробі кожної модниці. З ними можна хоч на побачення бігти, хоч на роботу в офіс. Головне — правильно стилізувати такі штани. Серед усіх моделей джинсів є одна, яка буде актуальною весь рік і довго не виходитиме з моди.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Універсальні джинси на всі сезони

Модель, яка пасуватиме всім та не втрачатиме актуальності роками, — прямі джинси. Вони облягають фігуру у верхній частині та злегка вільні від стегна. Відтак, такі штани підійдуть абсолютно усім.

Носити прямі джинси можна по-різному. Найуніверсальніший варіант — поєднання з базовою футболкою та кросівками. Такий образ підійде на кожен день.

Універсальні джинси на всі сезони
Образ з джинсами та футболкою. Фото з Instagram

Для цікавішого луку спробуйте поєднати прямі джинси з топом та розстібнутою сорочкою. Елегантності додадуть витончені босоніжки на підборах та стильні аксесуари.

Універсальні джинси на всі сезони
Образ з джинсами та топом. Фото з Instagram

Такий же лук може заграти новими фарбами, якщо замінити взуття. Спробуйте додати кросівки й образ стане базою, яка підійде для довгих прогулянок містом чи посиденьок в кав'ярні.

Універсальні джинси на всі сезони
Образ з джинсами, топом та кросівками. Фото з Instagram

Для цікавішого аутфіту оберіть прямі штани вільного крою та яскраву сорочку. Заправте її в штани й додайте незвичні аксесуари — масивне кольє чи цікавий пояс.

Універсальні джинси на всі сезони
Образ з джинсами та сорочкою. Фото з Instagram

На більш холодну погоду до джинсів можна додати піджак. Якщо хочеться чогось сміливого й цікавого, оберіть шкіряну модель. Сюди чудово пасуватиме взуття на підборах.

Універсальні джинси на всі сезони
Образ із джинсами та піджаком. Фото з Instagram

Джинси прямого крою підійдуть абсолютно всім. Актуальними будуть моделі різних відтінків. Сині, блакитні, чорні, сірі чи білі джинси стануть якісною базою для образів на кожний день.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, які джинси носить Даша Квіткова.

Також ми розповідали про модель джинсів, що ніколи не втрачає актуальності.

мода тренди поради Джинси стиль
Ірина Савчук - Редактор
Автор:
Ірина Савчук
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