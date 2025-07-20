Які джинси будуть в моді в будь-який сезон — найкращі образи з ними

Джинси та взуття. Фото: Freepik

Джинси — це, мабуть, улюблена річ в гардеробі кожної модниці. З ними можна хоч на побачення бігти, хоч на роботу в офіс. Головне — правильно стилізувати такі штани. Серед усіх моделей джинсів є одна, яка буде актуальною весь рік і довго не виходитиме з моди.

Новини.LIVE розповідають про це детальніше.

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Універсальні джинси на всі сезони

Модель, яка пасуватиме всім та не втрачатиме актуальності роками, — прямі джинси. Вони облягають фігуру у верхній частині та злегка вільні від стегна. Відтак, такі штани підійдуть абсолютно усім.

Носити прямі джинси можна по-різному. Найуніверсальніший варіант — поєднання з базовою футболкою та кросівками. Такий образ підійде на кожен день.

Образ з джинсами та футболкою. Фото з Instagram

Для цікавішого луку спробуйте поєднати прямі джинси з топом та розстібнутою сорочкою. Елегантності додадуть витончені босоніжки на підборах та стильні аксесуари.

Образ з джинсами та топом. Фото з Instagram

Такий же лук може заграти новими фарбами, якщо замінити взуття. Спробуйте додати кросівки й образ стане базою, яка підійде для довгих прогулянок містом чи посиденьок в кав'ярні.

Образ з джинсами, топом та кросівками. Фото з Instagram

Для цікавішого аутфіту оберіть прямі штани вільного крою та яскраву сорочку. Заправте її в штани й додайте незвичні аксесуари — масивне кольє чи цікавий пояс.

Образ з джинсами та сорочкою. Фото з Instagram

На більш холодну погоду до джинсів можна додати піджак. Якщо хочеться чогось сміливого й цікавого, оберіть шкіряну модель. Сюди чудово пасуватиме взуття на підборах.

Образ із джинсами та піджаком. Фото з Instagram

Джинси прямого крою підійдуть абсолютно всім. Актуальними будуть моделі різних відтінків. Сині, блакитні, чорні, сірі чи білі джинси стануть якісною базою для образів на кожний день.

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