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Главная Мода Образы с самыми универсальными джинсами — актуальны круглый год

Образы с самыми универсальными джинсами — актуальны круглый год

Ua ru
Дата публикации 20 июля 2025 08:40
Какие джинсы будут в моде в любой сезон — лучшие образы с ними
Джинсы и обувь. Фото: Freepik

Джинсы — это, пожалуй, любимая вещь в гардеробе каждой модницы. С ними можно хоть на свидание бежать, хоть на работу в офис. Главное — правильно стилизовать такие брюки. Среди всех моделей джинсов есть одна, которая будет актуальной круглый год и долго не будет выходить из моды.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Универсальные джинсы на все сезоны

Модель, которая будет подходить всем и не будет терять актуальности годами, — прямые джинсы. Они облегают фигуру в верхней части и слегка свободны от бедра. Следовательно, такие брюки подойдут абсолютно всем.

Носить прямые джинсы можно по-разному. Самый универсальный вариант — сочетание с базовой футболкой и кроссовками. Такой образ подойдет на каждый день.

Універсальні джинси на всі сезони
Образ с джинсами и футболкой. Фото из Instagram

Для более интересного лука попробуйте совместить прямые джинсы с топом и расстегнутой рубашкой. Элегантности добавят изящные босоножки на каблуках и стильные аксессуары.

Універсальні джинси на всі сезони
Образ с джинсами и топом. Фото из Instagram

Такой же лук может заиграть новыми красками, если заменить обувь. Попробуйте добавить кроссовки и образ станет базой, которая подойдет для долгих прогулок по городу или посиделок в кафе.

Універсальні джинси на всі сезони
Образ с джинсами, топом и кроссовками. Фото из Instagram

Для более интересного аутфита выберите прямые брюки свободного кроя и яркую рубашку. Заправьте ее в брюки и добавьте необычные аксессуары — массивное колье или интересный пояс.

Універсальні джинси на всі сезони
Образ с джинсами и рубашкой. Фото из Instagram

На более холодную погоду к джинсам можно добавить пиджак. Если хочется чего-то смелого и интересного, выберите кожаную модель. Сюда прекрасно подойдет обувь на каблуках.

Універсальні джинси на всі сезони
Образ с джинсами и пиджаком. Фото из Instagram

Джинсы прямого кроя подойдут абсолютно всем. Актуальными будут модели разных оттенков. Синие, голубые, черные, серые или белые джинсы станут качественной базой для образов на каждый день.

Напомним, ранее мы писали о том, какие джинсы носит Даша Квиткова.

Также мы рассказывали о модели джинсов, которая никогда не теряет актуальности.

мода тренды советы Джинсы стиль
Ирина Савчук - Редактор
Автор:
Ирина Савчук
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