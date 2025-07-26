Идеальная одежда для женщин за 40 — подборка необходимых вещей для стильных образов

Женщина в белом костюме. Фото: Freepik

После 40 лет любая женщина стремится иметь привлекательный вид и ищет вещи, которые ей идеально подойдут. Одежда должна подчеркивать достоинства и удачно скрывать недостатки фигуры, поэтому стоит подойти к этому ответственно.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Рубашка

Эта вещь должна быть в гардеробе каждой. Классическая или с необычным дизайном — в любом случае рубашка станет базой, которую можно надеть абсолютно под все. Она прекрасно сочетается с джинсами, юбками или брюками.

Голубая рубашка. Фото из Instagram

Прямые джинсы

Такой крой подчеркнет вашу фигуру. Стоит выбирать качественный деним в темно-синем, голубом или черном цвете. К джинсам подойдут рубашки, футболки или лонги. Все зависит от того, какой образ вы хотите создать.

Прямые джинсы. Фото из Instagram

Брюки со стрелками

Такая модель придаст образу статусности. Джинсы со стрелкой — база, с которой можно создавать разнообразные элегантные и стильные образы. Добавьте жакет или рубашку для офисного стиля, или кроссовки и футболку для более расслабленного аутфита.

Брюки со стрелками. Фото из Instagram

Платье миди

Такая длина платья идеально подойдет всем. Оно станет той самой романтической ноткой в вашем гардеробе. Элегантный образ с платьем миди подходит и для работы, и для вечернего выхода.

Нежное платье. Фото из Instagram

Юбка

Это еще одна вещь, которая должна быть в каждом гардеробе. Юбку можно стилизовать по-разному и сочетать абсолютно со всем. Модель и ткань зависит только от ваших предпочтений.

Кожаная юбка из кожи. Фото из Instagram

В 40 лет жизнь только набирает обороты, так что позвольте себе проявляться. Не бойтесь экспериментировать, пробовать новые стили и вещи.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно носить длинные блузы в 2025 году.

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