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Главная Мода Вещи, необходимые в гардеробе женщины после 40 — стильная база

Вещи, необходимые в гардеробе женщины после 40 — стильная база

Ua ru
Дата публикации 26 июля 2025 18:09
Идеальная одежда для женщин за 40 — подборка необходимых вещей для стильных образов
Женщина в белом костюме. Фото: Freepik

После 40 лет любая женщина стремится иметь привлекательный вид и ищет вещи, которые ей идеально подойдут. Одежда должна подчеркивать достоинства и удачно скрывать недостатки фигуры, поэтому стоит подойти к этому ответственно.

Новини.LIVE рассказывают об этом подробнее.

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Рубашка

Эта вещь должна быть в гардеробе каждой. Классическая или с необычным дизайном — в любом случае рубашка станет базой, которую можно надеть абсолютно под все. Она прекрасно сочетается с джинсами, юбками или брюками.

Які речі мають бути в жінок за 40
Голубая рубашка. Фото из Instagram

Прямые джинсы

Такой крой подчеркнет вашу фигуру. Стоит выбирать качественный деним в темно-синем, голубом или черном цвете. К джинсам подойдут рубашки, футболки или лонги. Все зависит от того, какой образ вы хотите создать.

Які речі мають бути в жінок за 40
Прямые джинсы. Фото из Instagram

Брюки со стрелками

Такая модель придаст образу статусности. Джинсы со стрелкой — база, с которой можно создавать разнообразные элегантные и стильные образы. Добавьте жакет или рубашку для офисного стиля, или кроссовки и футболку для более расслабленного аутфита.

Які речі мають бути в жінок за 40
Брюки со стрелками. Фото из Instagram

Платье миди

Такая длина платья идеально подойдет всем. Оно станет той самой романтической ноткой в вашем гардеробе. Элегантный образ с платьем миди подходит и для работы, и для вечернего выхода.

Які речі мають бути в жінок за 40
Нежное платье. Фото из Instagram

Юбка

Это еще одна вещь, которая должна быть в каждом гардеробе. Юбку можно стилизовать по-разному и сочетать абсолютно со всем. Модель и ткань зависит только от ваших предпочтений.

Які речі мають бути в жінок за 40
Кожаная юбка из кожи. Фото из Instagram

В 40 лет жизнь только набирает обороты, так что позвольте себе проявляться. Не бойтесь экспериментировать, пробовать новые стили и вещи.

Напомним, ранее мы писали о том, как правильно носить длинные блузы в 2025 году.

Также мы рассказывали о том, какие джинсы будут актуальными и стильными круглый год.

мода одежда тренды советы стиль
Ирина Нечутова - Редактор
Автор:
Ирина Нечутова
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