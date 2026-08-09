Женщины старше 50 лет массово возвращаются к культовым кроссовкам из 90-х

Белые кроссовки, пожилая женщина. Фото: magnific. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Этим летом все больше женщин старше 50 лет обращают внимание не только на внешний вид обуви, но и на то, как она ведет себя во время ежедневных прогулок. Именно поэтому в центре внимания оказались кроссовки американского бренда Skechers, которые неожиданно опередили многих известных конкурентов.

Об этом сообщает Новини.LIVE со ссылкой на Elle.

Еще несколько лет назад при выборе повседневных кроссовок большинство покупателей автоматически обращали внимание на Nike или New Balance. Но сейчас ситуация постепенно меняется. Среди женщин старшего возраста все чаще выбирают Skechers — бренд, который давно сделал ставку не на яркий дизайн, а на комфорт в повседневной жизни.

Актуальные кроссовки, которые все носили в 90-х

Стилисты не раз отмечали, что после 50 лет гардероб все реже строится вокруг трендов. Гораздо важнее, чтобы вещь сочеталась с разными образами и не требовала компромиссов между красотой и удобством. Именно поэтому силуэты, вдохновленные 90-ми, снова стали актуальными: они имеют простые формы, не перегружают образ и легко вписываются в базовый гардероб.

Одной из моделей, о которой в последнее время говорят больше всего, стали Skechers BOBS Squad Chaos. Их главная особенность — стелька Memory Foam, которая подстраивается под стопу. Во время длительной ходьбы это помогает более равномерно распределять нагрузку, поэтому ноги устают медленнее.

Skechers BOBS Squad Chaos. Фото: sportcity

Не менее важную роль играет и сама конструкция кроссовок. Верх из сетчатого материала пропускает воздух, что особенно ощутимо в жаркие дни. Гибкая подошва обеспечивает хорошее сцепление с поверхностью, а более широкая колодка оставляет больше пространства для стопы. Именно поэтому подологи часто рекомендуют Skechers людям, которые много времени проводят на ногах или испытывают дискомфорт во время длительных прогулок.

Еще одна причина интереса к этой модели — летние скидки. Во время распродажи стоимость BOBS Squad Chaos снизилась примерно на 35%, и это быстро привлекло внимание покупателей. Для многих это возможность приобрести пару, которую можно носить не один сезон с джинсами, льняными брюками, юбками-миди или простыми летними платьями. В продаже есть светлые, черные, серые, темно-синие, коричневые и розовые варианты, поэтому подобрать цвет под свой гардероб несложно.

Ранее мы писали о том, что Puma представила балетные кроссовки — новинку, которую уже оценили модницы. Речь идет о модели Mules Speedcat без задника.

Также Новини.LIVE сообщали, какие еще кроссовки стилисты советуют носить в 2026 году. Дело в том, что они рекомендуют рассмотреть желтый цвет в качестве альтернативы классическому белому. Обувь в этом оттенке может вписаться в большинство образов.