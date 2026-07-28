Зендея продемонстрировала главные тренды лета: что выбрать для прогулок по городу

Зендея. Фото: instagram/zendaya. Коллаж: Новини.LIVE

Юлия Печерская Редактор

Известная американская актриса Зендея давно заслужила репутацию одной из самых стильных знаменитостей. Ее образы с красных дорожек регулярно обсуждаются модными изданиями, но не меньшее внимание привлекает и то, что актриса носит в повседневной жизни. Именно повседневный гардероб этого лета стал прекрасным источником вдохновения для тех, кто любит простые вещи с интересными деталями.

Об этом пишет Новини.LIVE со ссылкой на Elle.

Стильные вещи из гардероба Зендеи

Не все модные сочетания требуют сложной стилизации. И Зендея это прекрасно демонстрирует. Одной из вещей, без которых трудно представить лето, остается белое платье. Актриса сделала ставку на модель необычного кроя — с вырезами на талии и асимметричным низом. Образ дополнили классические светлые туфли и минимум аксессуаров. В результате все выглядело легко и дорого, хотя сам наряд не был перегружен деталями. Это еще раз доказывает, что белый цвет сам по себе уже создает ощущение свежести.

Зендея в платье. Фото из Elle

Также заслуживает внимания другой образ Зендеи, построенный на базовых вещах. Светлые прямые джинсы, простой белый топ и большая сумка — сочетание, которое найдется почти в каждом гардеробе. Изюминкой стали бордовые бархатные туфли. Именно они сделали этот образ гораздо интереснее.

Зендея в стильном образе. Фото из Elle

Еще один вариант для тех, кто любит более смелые решения, — полностью кожаный комплект. Зендея выбрала длинный жакет и узкие кожаные брюки, а чтобы образ был еще лучше, она сочетала их с белым топом и черными остроносыми туфлями. Такой контраст сделал комплект более сбалансированным и современным.

Зендея в смелом образе. Фото из Elle

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