Трендовая и удобная обувь 2025 года — выглядит дорого, а стоит копейки

Летняя обувь. Фото: Freepik

Еще недавно вьетнамки были исключительно пляжной темой — что-то простое, удобное, но точно не модное. А теперь эта обувь является звездой летних аутфитов, которые дизайнеры запускают в коллекциях, а модницы носят со льняными платьями, костюмами и даже шелковыми макси.

Новини.LIVE объяснит, почему так происходит.

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Все началось с нескольких удачных выходов известных стилисток, и пошло-поехало: бренды подхватили волну, выпустили модели на мягкой резиновой подошве, с перемычкой, как в классических вариантах — но уже в совершенно новом стиле. И теперь эти "пляжные" тапочки — мастхэв лета.

Почему эта модель обуви стала настолько популярной

Они легкие. В прямом и переносном смысле: не утяжеляют образ и ноги. Также их удобно комбинировать с любым летним гардеробом — от джинсов до платьев.

То есть они универсальны. Так, представьте: черные базовые вьетнамки одинаково уместно смотрятся днем и вечером. И главное — они доступны по цене. Можно найти стильную пару, которая не стоит целое состояние. Но есть одно "но": важно найти качественную модель. Дешевые вьетнамки могут натирать, и весь кайф от модного образа исчезнет уже после первой прогулки. Так что смотрите не только на цену, но и на материалы и комфорт.

Вьетнамки стали хитом этого лета. Фото из Instagram

В любом случае в 2025-м вьетнамки окончательно закрепились как must-have. Их можно смело носить каждый день: с юбкой макси, мешковатыми брюками, костюмами оверсайз или платьями-рубашками. И не стоит бояться, что будете иметь очень простой образ, ведь именно эта простота и стала модной фишкой сезона.

Легкие образы на лето. Фото из Instagram

Кстати, классические черные или черно-белые модели — самые универсальные. Но если душа жаждет экспериментов, то попробуйте металлические или молочные.

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