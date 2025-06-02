Трендове та зручне взуття 2025 року — має дорогий вигляд, а коштує копійки

Літнє взуття. Фото: Freepik

Ще недавно в’єтнамки були винятково пляжною темою — щось просте, зручне, але точно не модне. А тепер це взуття стало зіркою літніх аутфітів, які дизайнери запускають у колекціях, а модниці носять з лляними сукнями, костюмами й навіть шовковими максі.

Новини.LIVE пояснить, чому так відбувається.

Реклама

Читайте також:

Усе почалося з кількох вдалих виходів відомих стилісток, і пішло-поїхало: бренди вхопили хвилю, випустили моделі на м’якій гумовій підошві, з перемичкою, як у класичних варіантах — але вже в зовсім новому стилі. І тепер ці "пляжні" капці — мастхев літа.

Чому ця модель взуття стала настільки популярною

Вони легкі. У прямому й переносному сенсі: не обтяжують образ і ноги. Також їх зручно комбінувати з будь-яким літнім гардеробом — від джинсів до суконь.

Тобто вони універсальні. Так, уявіть: чорні базові в’єтнамки мають однаково доречний вигляд вдень і ввечері. І головне — вони доступні за ціною. Можна знайти стильну пару, яка не коштує цілий статок. Але є одне "але": важливо знайти якісну модель. Дешеві в’єтнамки можуть натирати, і весь кайф від модного образу зникне вже після першої прогулянки. Тож дивіться не тільки на ціну, а й на матеріали та комфорт.

В’єтнамки стали хітом цього літа. Фото з Instagram

В будь-якому разі у 2025-му в’єтнамки остаточно закріпилися як must-have. Їх можна сміливо носити щодня: зі спідницею максі, мішкуватими штанами, костюмами оверсайз або сукнями-сорочками. І не варто боятися, що будете мати дуже простий образ, адже саме ця простота й стала модною фішкою сезону.

Легкі образи на літо. Фото з Instagram

До речі, класичні чорні або чорно-білі моделі — найуніверсальніші. Але якщо душа прагне експериментів, то спробуйте металеві або молочні.

Раніше ми писали про те, на які босоніжки обов'язково варто звернути увагу цього сезону.

Також ми повідомляли, яке взуття з 90-х зараз носять багато модниць — раніше цю модель обожнювали зірки.