Трендовые модели обуви сезона весна-лето 2025 — подходят под все

Обувь. Фото: Freepik

Найти тренд, который бы так покорил модный мир, как обувь со шнуровкой, — настоящий вызов. Но вот он — без преувеличения, король весенне-летнего сезона 2025. Как только отгремели показы в модных столицах, так стало понятно: дизайнеры дали старт новой обувной одержимости. А фешионисты успели доказать — это не просто очередная прихоть, это настоящая must-have история.

Об этом пишет Harpers Bazaar.

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Среди первых, кто уже примерил трендовые пары, — модель Сара Лисандер и юная икона стиля Эвер Андерсон, дочь Миллы Йовович. Так что пора и нам разобраться, почему весь модный мир сейчас сходит с ума именно по шнуровке.

Обувь со шнуровкой

Здесь переплелись сразу несколько стилей: нежность балетной эстетики, дерзость streetwear и даже отсылка к корсетам в стиле castlecore. Дизайнеры не сдерживали себя в экспериментах. На подиумах можно увидеть все: от балеток с лентами до мюлей на каблуках, от гладиаторских сандалий до кроссовок в ретро-стиле. Особенно смелыми оказались Prada и Dior. Первые представили туфли с кедовыми шнурками, а вторые соединили босоножки с высокими кроссовками. Это как встреча классики и бунтарства в одной паре.

Casablanka. Фото: Harpers Bazaar

Балетки со шнуровкой

Они держатся на модном олимпе уже несколько сезонов. Этой весной дизайнеры добавили им еще больше шарма. У Ferragamo — это остроносые пары с нежными лентами. Chloé, наоборот, вдохновляется отпусками и морским бризом, добавляя легкие шнурки. А Ganni решил немного похулиганить, украсив кожаные балетки более грубой шнуровкой, создавая тот самый вайб "девушка с характером".

Chloé. Фото: Harpers Bazaar

Каблуки со шнуровкой

Lace-up heels — еще одно лицо тренда. И здесь фантазия дизайнеров просто не имела границ. Kitten heels, мюли, босоножки, модели на танкетке — все это получило свою версию со шнуровкой. Dries Van Noten, например, пошел дальше — сделал туфли на танкетке еще и с принтами.

Dries Van Noten. Фото: Harpers Bazaar

А Prada, как всегда, задала тон: если они поддержали тренд, он точно взлетит.

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