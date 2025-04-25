Трендові моделі взуття сезону весна-літо 2025 — пасують під усе

Взуття. Фото: Freepik

Знайти тренд, який би так підкорив модний світ, як взуття зі шнурівкою, — справжній виклик. Але ось він — без перебільшення, король весняно-літнього сезону 2025. Щойно відгриміли покази у модних столицях, як стало зрозуміло: дизайнери дали старт новій взуттєвій одержимості. А фешіоніста встигли довести — це не просто чергова примха, це справжня must-have історія.

Про це пише Harpers Bazaar.

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Серед перших, хто вже приміряв трендові пари, — модель Сара Лісандер та юна ікона стилю Евер Андерсон, донька Мілли Йовович. Тож час і нам розібратися, чому весь модний світ зараз сходить з розуму саме за шнурівкою.

Взуття зі шнурівкою

Тут переплелися одразу кілька стилів: ніжність балетної естетики, зухвалість streetwear і навіть відсилання до корсетів у стилі castlecore. Дизайнери не стримували себе в експериментах. На подіумах можна побачити все: від балеток зі стрічками до мюлей на підборах, від гладіаторських сандалій до кросівок у ретро-стилі. Особливо сміливими виявилися Prada і Dior. Перші представили туфлі з кедовими шнурками, а другі з'єднали босоніжки з високими кросівками. Це як зустріч класики та бунтарства в одній парі.

Casablanka. Фото: Harpers Bazaar

Балетки зі шнурівкою

Вони тримаються на модному олімпі вже кілька сезонів. Цієї весни дизайнери додали їм ще більше шарму. У Ferragamo — це гостроносі пари з ніжними стрічками. Chloé, навпаки, надихається відпустками та морським бризом, додаючи легкі шнурки. А Ganni вирішив трохи похуліганити — прикрасив шкіряні балетки грубішою шнурівкою, створюючи той самий вайб "дівчина з характером".

Chloé. Фото: Harpers Bazaar

Підбори зі шнурівкою

Lace-up heels — ще одне обличчя тренду. І тут фантазія дизайнерів просто не мала меж. Kitten heels, мюлі, босоніжки, моделі на танкетці — усе це отримало свою версію зі шнурівкою. Dries Van Noten, наприклад, пішов далі — зробив туфлі на танкетці ще й з принтами.

Dries Van Noten. Фото: Harpers Bazaar

А Prada, як завжди, задала тон: якщо вони підтримали тренд, він точно злетить.

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