Вместо коротких шорт: как правильно стилизовать бермуды в этом сезоне
Бермуды уже давно перестали быть одеждой исключительно для офиса. Этим летом они уверенно закрепились в числе главных фаворитов гардероба и стали удачной альтернативой привычным коротким шортам. Их любят за комфорт, универсальность и способность легко подстраиваться под любой стиль — от непринужденного курортного до более элегантного городского.
Как носить бермуды в 2026 году, чтобы образ выглядел современно и стильно, расскажет Новини.LIVE со ссылкой на Cosmopolitan.
Бермуды в образах 2026 года
Начать стоит с самого простого сочетания — базового верха. Обычная футболка, свободная рубашка или тонкий лонгслив прекрасно смотрятся вместе с бермудами. Даже привычные вещи могут выглядеть интереснее, если добавить несколько деталей: немного закатать рукава, завязать легкий узел на рубашке или надеть ремень. Такие мелочи часто меняют настроение всего образа.
Не теряет популярности и сочетание с футболками с надписями или рисунками. Именно такие образы сейчас часто можно увидеть в лентах модных блогеров. Принт придает образу характер, а бермуды уравновешивают его и делают менее навязчивым.
На отдыхе бермуды тоже становятся незаменимыми. Их легко накинуть поверх купальника, если нужно зайти в кафе у пляжа или прогуляться по набережной. Верх от бикини вполне может заменить топ, а если добавить шляпу и легкую обувь, получится образ, не требующий дополнительных усилий.
Тем, кто любит более сдержанные сочетания, стоит присмотреться к комплектам в одном цвете. Бермуды в сочетании с жакетом, жилетом или рубашкой такого же оттенка выглядят дорого и продуманно. При этом совсем не обязательно выбирать классический стиль — монохромные образы хорошо подходят и для повседневной жизни.
В этом сезоне бермуды также носят в паре с легкими романтичными блузами. Модели с кружевом, вышивкой или небольшими рюшами придают образу легкость. А если дополнить его яркими балетками или босоножками, даже самые простые шорты заиграют совсем по-другому.
Еще одна модная комбинация лета — бермуды, лаконичный топ и босоножки-гладиаторы. Такая обувь снова вернулась в тренды после показов дизайнеров. Лучше всего она сочетается с натуральными тканями — льном, тенселем или хлопком, которые особенно комфортны в жаркие дни.
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