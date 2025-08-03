Самые стильные шорты этого сезона — тренд от британских модниц

Девушка в шортах и футболке. Фото: Freepik

Британские модницы задали новый тренд. Этим летом суперпопулярными стали шорты в клетку. Они перекликаются с эстетикой cottagecore, вдохновленной идеями простоты и вайба сельской жизни. Благодаря этому такая модель делает образ расслабленным и свежим.

Об этом пишет Vogue.

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Почему клетчатые шорты стали такими популярными

Шорты в клетку стали настоящим хитом этого лета и не случайно, ведь такой принт уже давно есть в коллекциях известных брендов. Британские модницы лишь подчеркнули простоту и стиль таких вещей, в частности шорт.

Образ с клетчатыми шортами. Фото: Vogue

На выбор красавиц представлено немало шорт в клетку, как брендовых, так и от масс-маркета. Сейчас самыми популярными являются винтажные модели, которые добавляют особого шарма и загадочности.

Клетчатые шорты и футболка. Фото: Vogue

Носить шорты в клетку можно хоть круглый год. Они идеально сочетаются с футболкой и вьетнамками или босоножками на теплую погоду. Не менее удачный образ получится и с ботинками и лонгом или рубашкой для прохладных дней.

Клетчатые шорты. Фото: Vogue

Клетчатые шорты будут в моде еще долго, поэтому с такой моделью вы точно не прогадаете. Смело добавляйте ее в гардероб и создавайте незабываемые образы.

Напомним, ранее мы писали о трендовых шортах, которые когда-то стеснялись носить.

Также мы рассказывали о самых нежных шортах, которые просто покорили сердца модниц.