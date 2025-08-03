Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Мода Відголос британської моди — які шорти зараз підкорюють тренди

Відголос британської моди — які шорти зараз підкорюють тренди

Ua ru
Дата публікації: 3 серпня 2025 09:19
Найстильніші шорти цього сезону — тренд від британських модниць
Дівчина у шортах та футболці. Фото: Freepik

Британські модниці задали новий тренд. Цього літа суперпопулярними стали шорти в клітинку. Вони перегукуються з естетикою cottagecore, натхненною ідеями простоти та вайбом сільського життя. Завдяки цьому така модель робить образ розслаблений та свіжим.

Про це пише Vogue.

Реклама
Читайте також:

Чому картаті шорти стали такими популярними

Шорти в клітинку стали справжнім хітом цього літа й не випадково, адже такий принт вже давно є в колекціях відомих брендів. Британські модниці лише підкреслили простоту й стиль таких речей, зокрема шортів.

Ідея для образу з картатими шортами
Образ з картатими шортами. Фото: Vogue

На вибір красунь представлено чимало шортів в клітинку, як брендових, так й від мас-маркету. Зараз найпопулярнішими є вінтажні моделі, які додають особливого шарму та загадковості.

Ідеї для образу з картатими шортами
Картаті шорти та футболка. Фото: Vogue

Носити шорти в клітинку можна хоч круглий рік. Вони ідеально поєднаються з футболкою та в'єтнамками чи босоніжками на теплу погоду. Не менш вдалий образ вийде й з черевиками та лонгом чи сорочкою для прохолодніших днів.

Ідея для образу з картатими шортами
Картаті шорти. Фото: Vogue

Картаті шорти будуть в моді ще довго, тож з такою моделлю ви точно не прогадаєте. Сміливо додавайте її у гардероб й створюйте незабутні образи.

Нагадаємо, раніше ми писали про трендові шорти, які колись соромились носити.

Також ми розповідали про найніжніші шорти, які просто підкорили серця модниць.

мода одяг тренди шорти стиль
Ірина Нечутова - Редактор
Автор:
Ірина Нечутова
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації