Найстильніші шорти цього сезону — тренд від британських модниць

Відголос британської моди — які шорти зараз підкорюють тренди
Британські модниці задали новий тренд. Цього літа суперпопулярними стали шорти в клітинку. Вони перегукуються з естетикою cottagecore, натхненною ідеями простоти та вайбом сільського життя. Завдяки цьому така модель робить образ розслаблений та свіжим.
Про це пише Vogue.
Чому картаті шорти стали такими популярними
Шорти в клітинку стали справжнім хітом цього літа й не випадково, адже такий принт вже давно є в колекціях відомих брендів. Британські модниці лише підкреслили простоту й стиль таких речей, зокрема шортів.
На вибір красунь представлено чимало шортів в клітинку, як брендових, так й від мас-маркету. Зараз найпопулярнішими є вінтажні моделі, які додають особливого шарму та загадковості.
Носити шорти в клітинку можна хоч круглий рік. Вони ідеально поєднаються з футболкою та в'єтнамками чи босоніжками на теплу погоду. Не менш вдалий образ вийде й з черевиками та лонгом чи сорочкою для прохолодніших днів.
Картаті шорти будуть в моді ще довго, тож з такою моделлю ви точно не прогадаєте. Сміливо додавайте її у гардероб й створюйте незабутні образи.
Нагадаємо, раніше ми писали про трендові шорти, які колись соромились носити.
Також ми розповідали про найніжніші шорти, які просто підкорили серця модниць.
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