Чому довгі шорти витіснили міні — головний тренд сезону

Коричневі штани. Фото: Freepik

Цього літа довгі шорти не просто зручна річ, а справжня фешн-заява. Вони стали головними зірками стрітстайлу під час Тижня чоловічої моди в Парижі наприкінці червня. Модниці буквально захопили вулиці у своїх шортах — джинсових, класичних, карго, атласних і навіть прозорих. І всі ці варіанти мали різний вигляд, але кожен мав свою родзинку.

Vogue розповів про цей тренд більше.

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Образи з цими шортами можуть бути настільки нестандартними, що здавалося, ніби правила стилю просто зникли. Одна дівчина одягнула класичні довгі шорти з білими балетками, мереживним бра і неоновою косухою — поєднання, яке раніше викликало б здивування, а тепер має напрочуд гармонійний вигляд. Інша поєднала спортивні шорти з підборами й прозорим топом, додала сережки-кільця та мікросумку і одразу стала героїнею стрітстайл-фотографів.

Довгі шорти. Фото з Instagram

Ще одна модна формула, яку часто можна було побачити — мішкуваті карго та майка у стилі 90-х, доповнені туфлями kitten heels. У когось із дівчат до цього ще був бейсболка, у когось шовкова хустка на шиї або поясна сумка. Але в кожному разі образ мав зібраний, продуманий і водночас дуже легкий вигляд. Секрет у тому, що довгі шорти — це чистий лист, на якому можна намалювати все, що заманеться.

Можна носити з ніжними топами, або додати трохи бунтарства з грубими черевиками і шкірою. До речі, такий тренд на довгі шорти — це ще й приклад того, як чоловічі тижні моди дедалі більше впливають на жіночий гардероб. І це надихає: мода стає не про те, що "можна" і "не можна", а про те, що вам хочеться сьогодні.

Стильний образ. Фото з Instagram

Цього літа точно не варто ховати довгі шорти в шафу. Навпаки експериментуйте з образами, носіть їх з підборами, з кедами, з сорочками й корсетами, навіть з блейзерами.

Раніше ми писали про те, яка майка стала базовою річчю в гардеробі.

Також ми повідомляли, за що більшість полюбили шорти-блумерси.