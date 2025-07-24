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Главная Мода Длинные шорты — новая летняя классика для стильных девушек

Длинные шорты — новая летняя классика для стильных девушек

Ua ru
Дата публикации 24 июля 2025 09:19
Почему длинные шорты вытеснили мини - главный тренд сезона
Коричневые брюки. Фото: Freepik

Этим летом длинные шорты не просто удобная вещь, а настоящее фэшн-заявление. Они стали главными звездами стритстайла во время Недели мужской моды в Париже в конце июня. Модницы буквально захватили улицы в своих шортах — джинсовых, классических, карго, атласных и даже прозрачных. И все эти варианты выглядели по-разному, но каждый имел свою изюминку.

Vogue рассказал об этом тренде больше.

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Образы с этими шортами могут быть настолько нестандартными, что казалось, будто правила стиля просто исчезли. Одна девушка надела классические длинные шорты с белыми балетками, кружевным бра и неоновой косухой — сочетание, которое раньше вызывало бы недоумение, а теперь выглядит удивительно гармонично. Другая соединила спортивные шорты с каблуками и прозрачным топом, добавила серьги-кольца и микросумку и сразу стала героиней стритстайл-фотографов.

Довгі шорти стали новою класикою сезону
Длинные шорты. Фото из Instagram

Еще одна модная формула, которую часто можно было увидеть — мешковатые карго и майка в стиле 90-х, дополненные туфлями kitten heels. У кого-то из девушек к этому еще был бейсболка, у кого-то шелковый платок на шее или поясная сумка. Но в любом случае образ выглядел собранным, продуманным и при этом очень легким. Секрет в том, что длинные шорты — это чистый лист, на котором можно нарисовать все, что захочется.

Можно носить с нежными топами, или добавить немного бунтарства с грубыми ботинками и кожей. Кстати, такой тренд на длинные шорты — это еще и пример того, как мужские недели моды все больше влияют на женский гардероб. И это вдохновляет: мода становится не о том, что "можно" и "нельзя", а о том, что вам хочется сегодня.

Тренд на довгі шорти запозичений з чоловічої моди
Стильный образ. Фото из Instagram

Этим летом точно не стоит прятать длинные шорты в шкаф. Наоборот экспериментируйте с образами, носите их с каблуками, с кедами, с рубашками и корсетами, даже с блейзерами.

Ранее мы писали о том, какая майка стала базовой вещью в гардеробе.

Также мы сообщали, за что большинство полюбили шорты-блумерсы.

мода тренды вещи шорты стиль
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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