Що таке блумерси й чому їх носять усі модниці — тренд літа 2025

Джинсові шорти. Фото: Freepik

Цього літа є одна річ, без якої ваш гардероб буде відчувати себе трохи порожнім. Це блумерси — ті самі легкі шорти з ажурним мереживом, які ніби викрали з вінтажної піжами, але зробили ще стильнішими.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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На дотик — шовкові, батистові або віскозні, на вигляд — як витвір мистецтва. Їх люблять не лише інфлюенсерки, а й великі бренди — бо це ідеальний мікс ніжності, сексуальності й комфорту.

Ажурні шорти. Фото з Instagram

Чому всі про них говорять

Бо це не просто шорти. Це річ, що дарує настрій. Трохи романтики, трохи провокації, але завжди дуже по-літньому. В них не спекотно, не нудно й точно не буденно.

З чим їх носити

З короткою футболкою й кедами — буде атмосферно, ніби з модного серіалу 90-х.

З легкою сорочкою навипуск і вже отримаєте готовий аутфіт для вечірнього побачення або кави на літній терасі.

А на пляжі просто одягніть поверх купальника. Ідеальний, а головне простий літній образ.

Забудь про джинсові — цього літа час бути ніжною

Пора вже відкласти в бік ті жорсткі джинсові шорти, які давлять і залишають сліди на талії. Блумерси не просто кращий мають вигляд — вони дають відчуття, що все літо попереду.

Блумерси. Фото з Instagram

Додамо, що стилісти радять обирати моделі з високою посадкою — вони підкреслюють талію, витягують фігуру і мають дуже дорогий вигляд, навіть якщо коштують небагато.

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