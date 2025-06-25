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Головна Мода Найніжніший тренд літа 2025 — більшість обирає шорти-блумерси

Найніжніший тренд літа 2025 — більшість обирає шорти-блумерси

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Дата публікації: 25 червня 2025 08:40
Що таке блумерси й чому їх носять усі модниці — тренд літа 2025
Джинсові шорти. Фото: Freepik
Ключові моменти Шорти, які завоювали своє окреме місце в гардеробі З чим їх носити

Цього літа є одна річ, без якої ваш гардероб буде відчувати себе трохи порожнім. Це блумерси — ті самі легкі шорти з ажурним мереживом, які ніби викрали з вінтажної піжами, але зробили ще стильнішими.

Новини.LIVE розповість про них детальніше.

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Шорти, які завоювали своє окреме місце в гардеробі

На дотик — шовкові, батистові або віскозні, на вигляд — як витвір мистецтва. Їх люблять не лише інфлюенсерки, а й великі бренди — бо це ідеальний мікс ніжності, сексуальності й комфорту.

Шорти, що дарують особливий настрій цього літа
Ажурні шорти. Фото з Instagram

Чому всі про них говорять

Бо це не просто шорти. Це річ, що дарує настрій. Трохи романтики, трохи провокації, але завжди дуже по-літньому. В них не спекотно, не нудно й точно не буденно.

З чим їх носити

  • З короткою футболкою й кедами — буде атмосферно, ніби з модного серіалу 90-х.
  • З легкою сорочкою навипуск і вже отримаєте готовий аутфіт для вечірнього побачення або кави на літній терасі.
  • А на пляжі просто одягніть поверх купальника. Ідеальний, а головне простий літній образ.

Забудь про джинсові — цього літа час бути ніжною

Пора вже відкласти в бік ті жорсткі джинсові шорти, які давлять і залишають сліди на талії. Блумерси не просто кращий мають вигляд — вони дають відчуття, що все літо попереду.

Блумерси легко стилізувати за бажанням
Блумерси. Фото з Instagram

Додамо, що стилісти радять обирати моделі з високою посадкою — вони підкреслюють талію, витягують фігуру і мають дуже дорогий вигляд, навіть якщо коштують небагато.

Раніше ми писали про те, які шорти, що колись соромились носити, зараз стали хітом сезону.

Також ми повідомляли, які шорти цього літа пасують до всього.

літо мода тренди шорти стиль
Юлія Печерська - Редактор
Автор:
Юлія Печерська
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