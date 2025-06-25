Что такое блумерсы и почему их носят все модницы — тренд лета 2025

Самый нежный тренд лета — большинство выбирает шорты-блумерсы
Этим летом есть одна вещь, без которой ваш гардероб будет чувствовать себя немного пустым. Это блумерсы — те самые легкие шорты с ажурным кружевом, которые будто похитили из винтажной пижамы, но сделали еще более стильными.
Новини.LIVE расскажет о них подробнее.
Шорты, которые завоевали свое отдельное место в гардеробе
На ощупь — шелковые, батистовые или вискозные, на вид — как произведение искусства. Их любят не только инфлюенсерки, но и крупные бренды — потому что это идеальный микс нежности, сексуальности и комфорта.
Почему все о них говорят
Потому что это не просто шорты. Это вещь, которая дарит настроение. Немного романтики, немного провокации, но всегда очень по-летнему. В них не жарко, не скучно и точно не буднично.
С чем их носить
- С короткой футболкой и кедами — будет атмосферно, будто из модного сериала 90-х.
- С легкой рубашкой навыпуск и уже получите готовый аутфит для вечернего свидания или кофе на летней террасе.
- А на пляже просто наденьте поверх купальника. Идеальный, а главное простой летний образ.
Забудь о джинсовых — этим летом время быть нежной
Пора уже отложить в сторону те жесткие джинсовые шорты, которые давят и оставляют следы на талии. Блумерсы не просто лучше выглядят — они дают ощущение, что все лето впереди.
Добавим, что стилисты советуют выбирать модели с высокой посадкой — они подчеркивают талию, вытягивают фигуру и выглядят очень дорого, даже если стоят немного.
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