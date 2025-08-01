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Главная Мода Вечная классика — вещи, которые снова будут в моде осенью-2025

Вечная классика — вещи, которые снова будут в моде осенью-2025

Ua ru
Дата публикации 1 августа 2025 18:05
Базовые вещи осени-2025 — классика, которая всегда с нами
Стильная девушка. Фото: Freepik

Осень уже стучится в дверь — самое время обновить свой гардероб. Но не спешите бежать в магазин, ведь большинство главных трендов нового сезона, вероятно, уже есть у вас. Дизайнеры в этом году решили не придумывать экстравагантные вещи, а сделали ставку на проверенную классику. Ту самую, которую мы ценим за комфорт, универсальность и стиль. 

Новини.LIVE собрали четыре главных хита осени-2025, которые помогут выглядеть современно, не меняя радикально капсулу.

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Юбка-карандаш

Тот самый фасон, который долгое время считался слишком "офисным", теперь стал главным героем подиумов. Miu Miu, Gucci, Prada, Fendi—- все вернули его в свои коллекции. Если раньше он ассоциировался со строгим дресс-кодом, то сейчас воспринимается как символ сдержанной элегантности.

Спідниця-олівець додасть вам елегантності цієї осені
Юбка-карандаш. Фото из Instagram

Длина миди добавляет женственности без лишнего пафоса и делает образ аккуратным, но не скучным. Это выбор для тех, кто хочет сочетать стиль и практичность.

Кардиган

Осень без трикотажа — невозможна. Но именно кардиганы в этом сезоне оказались на пике популярности. Они бывают абсолютно разными: тонкие на пуговицах, массивные оверсайз, цветные с узорами или лаконичные базовые.

Кардиган має бути в усіх цього сезону
Кардиган. Фото из Instagram

Главное преимущество кардигана в том, что он легко подстраивается под любой образ — от делового до романтического. Если у вас до сих пор нет хотя бы одного, осень-2025 точно исправит эту несправедливость.

Джинсы-буткаты

О популярности этого фасона говорят цифры: только за последние несколько месяцев запрос на буткаты вырос более чем на 400% (данные Lyst). Их носят все — от инфлюенсеров до модных редакторов.

Джинси-буткати зараз шалено популярні
Джинсы-буткаты. Фото из Instagram

Это удобная альтернатива скинни и одновременно современное обновление классики. Они подходят и к каблукам, и к кроссовкам, и к тем самым лоферам, которые тоже в топе этой осенью.

Лоферы

Среди всего многообразия яркой обуви именно лоферы стали тихим лидером сезона. Они сочетают комфорт и стиль, подходят практически ко всему: платьям, костюмам, джинсам.

Лофери повторно стали хітом сезону
Лоферы. Фото из Instagram

Дизайнеры будто специально доказали, что обувь может быть удобной и одновременно модной. Так что если ищете пару "на каждый день", которая выдержит темп осенних будней, — лоферы станут беспроигрышным выбором.

Ранее мы писали о том, какая одежда будет модной всегда.

Также мы сообщали, какие стильные вещи являются базой для женщин после 40 лет.

мода тренды вещи стиль 2025 год
Юлия Хивренко - редактор
Автор:
Юлия Хивренко
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