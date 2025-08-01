Базові речі осені-2025 — класика, яка завжди з нами

Стильна дівчина. Фото: Freepik

Осінь уже стукає у двері — саме час оновити свій гардероб. Але не поспішайте бігти в магазин, адже більшість головних трендів нового сезону, ймовірно, вже є у вас. Дизайнери цього року вирішили не вигадувати екстравагантні речі, а зробили ставку на перевірену класику. Ту саму, яку ми цінуємо за комфорт, універсальність і стиль.

Новини.LIVE зібрали чотири головні хіти осені-2025, які допоможуть мати сучасний вигляд, не змінюючи радикально капсулу.

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Спідниця-олівець

Той самий фасон, який довгий час вважали занадто "офісним", тепер став головним героєм подіумів. Miu Miu, Gucci, Prada, Fendi — усі повернули його у свої колекції. Якщо раніше він асоціювався з суворим дрескодом, то зараз сприймається як символ стриманої елегантності.

Спідниця-олівець. Фото з Instagram

Довжина міді додає жіночності без зайвого пафосу і робить образ акуратним, але не нудним. Це вибір для тих, хто хоче поєднувати стиль і практичність.

Кардиган

Осінь без трикотажу неможлива. Але саме кардигани цього сезону опинилися на піку популярності. Вони бувають абсолютно різними: тонкі на ґудзиках, масивні оверсайз, кольорові з візерунками чи лаконічні базові.

Кардиган. Фото з Instagram

Головна перевага кардигана в тому, що він легко підлаштовується під будь-який образ — від ділового до романтичного. Якщо у вас досі немає хоча б одного, осінь-2025 точно виправить цю несправедливість.

Джинси-буткати

Про популярність цього фасону говорять цифри: тільки за останні кілька місяців запит на буткати зріс на понад 400% (дані Lyst). Їх носять усі — від інфлюєнсерів до модних редакторів.

Джинси-буткати. Фото з Instagram

Це зручна альтернатива скинні та одночасно сучасне оновлення класики. Вони пасують і до підборів, і до кросівок, і до тих самих лоферів, які теж у топі цієї осені.

Лофери

Серед усього різноманіття яскравого взуття саме лофери стали тихим лідером сезону. Вони поєднують комфорт і стиль, підходять практично до всього: суконь, костюмів, джинсів.

Лофери. Фото з Instagram

Дизайнери ніби спеціально довели, що взуття може бути зручним і водночас модним. Тож якщо шукаєте пару "на щодень", яка витримає темп осінніх буднів, — лофери стануть безпрограшним вибором.

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