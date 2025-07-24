Для чего на самом деле "Х" на спине пиджака — это далеко не декор

Мужчина в пиджаке. Фото: Freepik

Купить новый костюм или пальто — это всегда особый момент. Вещь новая, стильная, придает уверенности в себе. Но нередко после покупки вы замечаете нечто странное: карманы зашиты, на спине — крестообразный шов, а само изделие будто не совсем "садится" по фигуре. Не спешите разочаровываться — это не дефект и не халатность производителя. Это детали, которые стоит знать, чтобы ваша новая одежда выглядела идеально.

Известный инфлюенсер по стилю Паркер Йорк Смит поделился интересной деталью по этому поводу в YouTube.

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Известный стилист Паркер Йорк Смит неоднократно обращал внимание на эти нюансы, объясняя их даже опытным модникам.

Снимите этикетку с рукава

Большинство классических пиджаков и пальто имеют фирменную бирку, пришитую к рукаву. Ее часто оставляют по ошибке, считая частью дизайна. На самом деле она нужна только для хранения и продажи. После покупки обязательно снимите ее. Костюм сразу будет выглядеть по-другому.

Вскройте зашитые карманы

В новых вещах карманы часто специально зашивают — чтобы избежать деформации во время транспортировки. Это нормальная практика в мире классической одежды. Если вы планируете пользоваться карманами — аккуратно распустите стежки. Если же вам ближе гладкий, лаконичный вид — можно оставить как есть. Но знать об этом моменте стоит каждому.

Карман. Фото: Freepik

Удалите декоративный крест на спине

Крестообразный шов в нижней части спинки пиджака — еще одна временная деталь, которая помогает сохранить форму шлиц (разрезов). Они нужны для удобства движения, но не работают должным образом, пока зашиты. Как только вы удалите этот шов, изделие лучше "сядет" по фигуре, движения станут свободнее, а общий вид — значительно презентабельнее.

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